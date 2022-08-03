مونزا يواصل التدعيم.. لاعب أرسنال يقترب من الانضمام إلى صفوفه

الأربعاء، 03 أغسطس 2022 - 00:21

كتب : FilGoal

بابلو ماري - أرسنال

يقترب بابلو ماري لاعب أرسنال من الرحيل عن صفوف الفريق خلال سوق الانتقالات الصيفية الجارية.

وبحسب "سكاي" إيطاليا فإن مونزا الإيطالي توصل إلى اتفاق لضم اللاعب من أرسنال خلال الأيام القليلة المقبلة

ويرتبط بابلو ماري (29 عاما) مع أرسنال بعقد يمتد حتى 2024، وقد قضى الموسم الماضي معارا إلى أودينيزي الإيطالي.

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بابلو ماري: أريد البقاء مع آرسنال

وأعار أرسنال اللاعب البرازيلي في ينايز الماضي، وظهر مع الفريق في 15 مباراة سجل خلالها هدفين.

ويسعى مونزا الصاعد حديثا إلى دوري الأضواء لتدعيم صفوفه استعدادا للبقاء في الدرجة الأولى في إيطاليا.

وضم مونزا حتى الآن 16 لاعبا أبرزهم أليسيو كرانيو وماتيو بيسينا وستيفانو سينسي وبيدرو بيريرا.

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