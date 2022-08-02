موعد نقل نشاط كرة القدم لشركة النادي ضمن أبرز قرارات مجلس إدارة الأهلي

وافق مجلس إدارة النادي الأهلي على انتقال نشاط كرة القدم بالكامل لشركة النادي بمجرد انتهاء الموسم الحالي في 31 أغسطس.

يعقد مجلس إدارة الأهلي اجتماعا اليوم الثلاثاء، لمناقشة بعض الموضوعات الخاصة بالنادي.

واجتمع مجلس إدارة النادي الأهلي، برئاسة محمود الخطيب، بكامل هيئته بمقر النادي بالجزيرة، في حضور شركة الأهلي لكرة القدم برئاسة ياسين منصور، ونائبه المهندس مصطفى مراد فهمي، وعلاء عبد الصادق عضو مجلس إدارة الشركة، وعمرو شاهين المدير التنفيذي للشركة.

وعقب الاجتماع وافق المجلس على تفويض محمود الخطيب، ممثلا عن الجمعية العمومية للشركة ومجلس إدارة الأهلي، في التنسيق الكامل مع الشركة لكل ما يتعلق بجوانب إدارة نشاط كرة القدم بالنادي.

واستعرض المجلس السياسات الجديدة التي تتبعها شركة الأهلي لكرة القدم بخصوص تسويق وبيع حقوق الرعاية والبث التلفزيوني، وكذلك آليات التعاقد مع إحدى كبريات الشركات العالمية الموردة للملابس الرياضية للفريق الأول لكرة القدم، ورسوم التراخيص الخاصة لهذه الملابس باستخدام العلامة التجارية للفريق.

وكذلك استعرض المجلس خلال الاجتماع الهيكل التنظيمي الجديد لشركة الأهلي لكرة القدم، الخاص بإدارتها والتوصيف الوظيفي الكامل لكل عناصر الشركة.

وناقش المجلس آليات العمل في شركة الأهلي لكرة القدم والسياسات التي تتبعها، متضمنة التوقعات الخاصة بالتدفقات المالية خلال الفترة من 2022 إلى 2025.

واستعرض المجلس العلامة التجارية (الشعار) للفريق الأول لكرة القدم وقطاع الناشئين وأكاديميات كرة القدم، وأكاديميات كرة القدم للسيدات، واعتمد المجلس هذه الشعارات.

كما عرضت شركة الأهلي لكرة القدم التحليل الخاص بكافة البيانات المالية المتعلقة بنشاط كرة القدم من 2017 حتى 2022، ووافق المجلس على انتقال نشاط كرة القدم بالكامل للشركة بمجرد انتهاء الموسم الحالي في 31 أغسطس، وتكليف الشركة باتخاذ كل ما يلزم تجاه جميع العقود التجارية والتسويقية بالموسم الجديد.

كما قرر المجلس تكليف عمرو شاهين، المدير التنفيذي لشركة الأهلي لكرة القدم، بحضور اجتماعات الكونجرس للاتحاد الإفريقي لكرة القدم، والتي تعقد في تنزانيا خلال الفترة من 9 إلى 11 أغسطس الجاري، ويتم خلالها مناقشة الموضوعات المتعلقة بدوري السوبر الإفريقي الجديد.

واعتمد المجلس الجوانب الخاصة بالتحضيرات التي تتم على قدم وساق للاستعداد لافتتاح فرع النادي بالقاهرة الجديدة، حيث وافق المجلس على التجهيزات والأثاث الداخلي والخارجي وتجهيزات منطقة ألعاب الأطفال واعتماد المخصصات المالية لذلك، وتكليف الاستشاري الهندسي للفرع للبدء في تشكيل لجان الاستلام للمشروع من الهيئة الهندسية المنفذة للفرع، والذي بلغت استثماراته ما يزيد على 1.6 مليار جنيه، متضمنة قيمة الأرض التي قام الأهلي بسداد الجزء الأكبر منها لهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وتعد هذه اللجان في انعقاد دائم لسرعة الانتهاء من عملية الاستلام لفرع الأهلي الجديد الذي يعد مفخرة الإنشاءات الرياضية والاجتماعية وبما يليق بعائلة وأعضاء الأهلي.

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