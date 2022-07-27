تشافي: برشلونة ليس الفريق الأفضل في أوروبا

الأربعاء، 27 يوليه 2022 - 12:08

كتب : FilGoal

تشافي هيرنانديز وعثمان ديمبيلي

شدد تشافي هيرنانديز مدرب برشلونة على أن فريقه يسير على الطريق الصحيح ولكنه لم يصل ليكون الأفضل في أوروبا بعد.

وتعادل برشلونة مع يوفنتوس بهدفين لكل فريق في مباراة ودية استعدادا لبداية الموسم الجديد.

وقال تشافي في تصريحات للصحفيين عقب المباراة: "لقد كنا أسوأ قليلا من المعتاد لكنني أرجع ذلك إلى غياب الإيقاع والحرارة والملعب الذي كان جافا للغاية، في الشوط الأول عانينا قليلا لأن الأجزاء الداخلية والأجنحة يجب أن يدافعوا أكثر، ولكنني أغادر بشعور جيد بيننا على الطريق الصحيح".

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وتابع "من قال إننا أفضل فريق في أوروبا؟ ليس لدينا نشوة أو مناقشة في الأمر، يجب أن نتوازن عاطفيا نحن على الطريق الصحيح ولكن يجب أن نتحلى بالتواضع وأن نعمل بجد".

وشدد "ديمبيلي أظهر ما يقدر عليه وهو صنع الفارق من الجناح الأيمن وفي حالات الواحد على واحد، إنه لاعبا خاص يضيف لنا الكثير وعليه أن يسجل المزيد من الأهداف، لم أعرفه من قبل ولكن أراه سعيدا منذ وصولي ولهذا أصريت كثيرا على بقائه معنا".

وأضاف "ليفاندوفسكي يساعدنا كثيرا بعمله والضغط الذي يطبقه والأهداف ستأتي مع الوقت لأنه سجلها طوال مسيرته، هو لاعب كرة قدم يتمتع بقدرات غير عادية بالنسبة لنا وسيساعدنا كثيرا".

وخاض برشلونة ثلاث وديات قبل مواجهة يوفنتوس مع أولوت الإسباني وانتهت بالتعادل بهدف لكل فريق، بينما حقق الفوز على كل من إنتر ميامي وريال مدريد.

ويلعب برشلونة وديته المقبلة مع نيو يورك ريد بول يوم الأحد المقبل.

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