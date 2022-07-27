بمشاركة الثلاثي الإيطالي.. تورونتو يخسر فرصة المشاركة في دوري أبطال كونكاكاف

خسر تورونتو الكندي بطاقة المشاركة في دوري أبطال كونكاكاف 2023 بعدما خسر نهائي البطولة الكندية ضد فانكوفر وايتكابس.

البطولة الكندية هي مسابقة تقام بين أندية الدوري الكندي الممتاز والأندية الكندية المشاركة في الدوري الأمريكي (تورونتو وفانكوفر ومونتريال) لحسم هوية الفريق الذي سيمثل البلاد في البطولة القارية لأمريكا الشمالية.

وشارك الثلاثي الإيطالي، لورينزو إنسيني وفيدريكو بيرنارديسكي ودومينيكو كريشيتو في المباراة بشكل أساسي والتي انتهت بالتعادل 1-1 في وقتها الأصلي.

وصنع بيرنارديسكي هدف تعادل فريقه، ليصل إلى 3 مساهمات (هدف وتمريرتين حاسمتين) في أول مباراتين له مع الفريق.

وحسمت ركلات الترجيح بنتيجة 5-3 الفوز لصالح فانكوفر.

وكان تورونتو تفوق على مونتريال –يلعب له أحمد حمدي- في نصف النهائي بنتيجة 4-0.

وتعد تلك المباراة الثانية التي يجتمع فيها الثلاثي الإيطالي بشكل أساسي مع تورونتو الذي يقوده بوب برادلي المدير الفني السابق لمنتخب مصر.

إذا شارك الثلاثي في فوز كبير بنتيجة 4-0 على شارلوت في الدوري الأمريكي بنتيجة 4-0، سجل خلالها بيرنارديسكي هدفا وصنع آخر.

ويظل الفريق الأحمر الأكثر تتويجا باللقب برصيد 8 ألقاب، يليه مونتريال برصيد 5 ألقاب، ثم فانكوفر الذي حقق اللقب للمرة الثانية في تاريخه الأولى منذ 2015.

وسبق أن توج أحمد حمدي باللقب النسخة الماضية مع مونتريال على حساب تورونتو.

قرأ أيضا:

قرارات نارية من الأهلي

عودة نجم الأهلي أمام المقاصة

حكم لأول مرة لمباراة الأهلي والمقاصة

سواريز يعلن عن ناديه الجديد