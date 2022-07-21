تقرير: رونالدو مستعد لتخفيض راتبه 30% لمغادرة مانشستر يونايتد

يستعد كريستيانو رونالدو لتخفيض راتبه بنسبة 30% من أجل مغادرة مانشستر يونايتد في الصيف الحالي.

كريستيانو رونالدو النادي : مانشستر يونايتد مانشستر يونايتد

ويسعى خورخي مينديز وكيل أعمال كريستيانو رونالدو الحصول على عرض من أحد أندية النخبة لضم النجم البرتغالي.

وكشفت شبكة سي بي آس سبورت الأمريكية عن استعداد رونالدو لتخفيض راتبه بنسبة 30% في ناديه الجديد.

وأشار التقرير إلى أن ذلك هو ما أبلغ به خورخي مينديز الأندية الكبرى لضم اللاعب.

وارتبط اسم رونالدو في الفترة الأخيرة بنادي أتليتكو مدردي لكن النادي نفسه يبتعد عن ذلك لعدم تحمله قيمة الصفقة.

ويحتاج أتليتكو مدريد أولا لبيع عدد من لاعبيه من أجل الدخول في صفقة بتلك القيمة المالية.

وأوضح التقرير أن رونالدو يبحث عن ناد جديد يشارك في دوري الأبطال لينافس معه الموسم المقبل مستغلا قدرته التهديفية رغم التقدم في العمر.

ونجح رونالدو -37 عاما- في تسجيل 18 هدفا في الدوري الإنجليزي الموسم الماضي مع مانشستر يونايتد.

وكانت تقارير قد أشارت إلى احتمالية تفكير برشلونة في ضم رونالدو قبل أن يتعاقد النادي الكتالوني بالفعل مع روبرت ليفاندوفسكي بدلا منه.

وكان رونالدو قد انتقل إلى مانشستر يونايتد في صيف 2003 قادما من لشبونة، لتبدأ رحلته الشهيرة في كبرى المسابقات الأوروبية.

بعد 6 سنوات انتقل رونالدو إلى ريال مدريد في 2009، وقضى معه 9 سنوات بات خلالها هدافه التاريخي.

وفي 2018 انتقل صاروخ ماديرا إلى يوفنتوس، وقضى معه 4 سنوات، قبل أن يعود إلى مانشستر في أغسطس 2021.

ماذا حدث؟

بدأت تكهنات رحيل كريستيانو رونالدو عن مانشستر يونايتد مع عدم صعود الفريق لدوري أبطال أوروبا الموسم المقبل مع حديث عن رغبة البرتغالي للانتقال لناد آخر لمواصلة أرقامه في البطولة التي يسيطر عليها.

وصول الهولندي إريك تين هاج إلى مانشستر يونايتد جاء معه بعض الهدوء بعدإعلان تمسكه بالبرتغالي في مؤتمر تقديمه.

في 22 يونيو، مانو سانز صحفي آس والمقرب من خورخي مينديز وكيل رونالدو قال أنالبرتغالي يخشى عدم وجود تدعيمات قوية للفريق وأن هذا قد يكون سببا في رغبته في الرحيل رغم عدم وجود أي مشاكل مع تين هاج.

بدأ بعدها مباشرة خروج تقارير عن اهتمام بايرن ميونخ بضم رونالدوبعد رحيل ليفاندوفسكي قبل أن يتم نفيها.

في 25 يونيو، كشف ديفيد أورنستن صحفي ذا أثليتك عن اجتماع بين تود بويلي مالك تشيلسي الجديد وخورجي مينديز وكيل أعمال رونالدولمناقشة بعض الأمور من ضمنها احتمالية انتقال البرتغالي.

رد مانشستر يونايتد على كل التكهنات كان بتمسكه باستمرار اللاعب في الموسم المقبل.

صحيفة "ذا تايمز" في 2 يوليو أكدت أن رونالدو أبلغ مانشستر يونايتد بالفعل برغبته في الرحيل.

خبر تزامن مع عدم تواجد رونالدو في أول تدريبات الفريق بعد العودة من العطلة وأعلن النادي غيابه "لأسباب عائلية" مع تدربه في البرتغال.

غياب تواصل حتى السفر للجزء الأول من الفترة التحضيرية للفريق في بانكوك.

تليجراف أوضحت في 5 يوليو أن توماس توخيل المدير الفني لتشيلسي لديه بعض القلق من التعاقد مع رونالدو وأن مالك النادي تود بويلي هو أكثر المتمسكين بتواجده.

وأوضحت صحيفة "ديلي ميل" في 9 يوليو أن كريستنيانو رونالدو حصل على مكافأة إضافية قبل أيام قليلة من طلب الرحيل عن مانشستر يونايتد.

تين هاج في المؤتمر الصحفي يوم 11 يوليو قبل مواجهة ليفربول الوديةشدد على أن رونالدو ليس للبيع.

ولم ينضم رونالدو إلى تدريبات مانشستر يونايتد التحضيرية للموسم حتى الآن.