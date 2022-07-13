تقارير: صراع بين روما ونابولي لضم ديبالا

الأربعاء، 13 يوليه 2022 - 23:54

كتب : FilGoal

باولو ديبالا يودع يوفنتوس في آخر مباراة مع الفريق

دخل ناديا روما ونابولي منافسة شرسة للظفر بخدمات الأرجنتيني باولو ديبالا.

وبحسب Tyc sports الأرجنتينية فأن روما مستعد للموافقة على طلبات اللاعب المادية بـ 6 ملايين يورو في الموسم كراتب.

في المقابل أوضحت صحيفة "كورييري ديلا سيرا" الإيطالية أن نابولي تقدم بنف العرض المادي.

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وينوى نابولي الاستفادة من قيمة المقابل المادي من بيع مدافعه كاليدو كوليبالي إلى تشيلسي والذي سيرحل مقابل 40 مليون يورو.

وارتبط اسم قطبي ميلانو بالانضمام بصانع الألعاب الأرجنتيني، لكن إنتر ضم روميلو لوكاكو وهنريك ميختاريان وأوقف التفاوض مع اللاعب.

في المقابل يواصل ميلان مفاوضاته مع البلجيكي الشاب شارل دي كيتيلير لاعب كلوب بروج البلجيكي مفضلا إياه على الأرجنتيني.

بينما كشفت تقارير سابقة أن ديبالا ربما يكون بديل كريستيانو رونالدو في مانشستر يونايتد حال رحيل البرتغالي.

ديبالا انتهى تعاقده مع يوفنتوس وأصبح لاعبا حرا.

شارك مع البيانكونيري في 291 مباراة، سجل خلالها 115 هدفا وصنع 48 آخرين.

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