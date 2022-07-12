إنتر ينتصر برباعية على لوجانو وديا

الثلاثاء، 12 يوليه 2022 - 22:24

كتب : FilGoal

لاوتارو مارتينيز - إنتر

انتصر إنتر ميلان بنتيجة عريضة بأربعة أهداف لهدف اليوم الثلاثاء على حساب منافسه لوجانو السويسري وديا.

افتتح دانيلو دي أمبروزيو أهداف المباراة للنيراتزوي في الدقيقة الثالثة.

وأضاف لاوتارو مارتينيز الهدف الثاني لإنتر في الدقيقة 16.

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وفي الدقيقة 61 سجل خواكين كوريا الهدف الثالث للفريق الإيطالي.

وأتم لاوتارو رباعية إنتر بهدف في الدقيقة 73

وسجل أليساندرو كاسياتو هدف لوجانو الوحيد في الدقيقة 82.

وأصبحت تلك المباراة هي الأولى لإنتر استعدادا للموسم الجديد.

وسيواجه إنتر منافسه موناكو الفرنسي السبت المقبل وبعد ذلك بأسبوع سيلتقي مع مواطنه لانس ثم ليون في السبت الذي يليهما.

وسيختتم إنتر جولته التحضيرية بملاقاة ليون في الـ30 من شهر يوليو الجاري.

ويفتتح إنتر وصيف الدوري الإيطالي الموسم المقبل ليتشي في الـ13 من شهر أغسطس المقبل.

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