تاكيس: سعيد بشخصية اللاعبين ضد طلائع الجيش.. وهذا هو أسوأ ما في الدوري المصري

أبدى اليوناني تاكيس جونياس المدير الفني لـ بيراميدز سعادته على العودة في النتيجة ضد طلائع الجيش وأشاد بلاعبي فريقه، واختار أسوأ ما يراه في الدوري.

وعاد بيراميدز في النتيجة ضد طلائع الجيش بعدما قلب تأخره لتعادل بنتيجة 2-2 في الجولة 24 من الدوري.

وقال تاكيس عقب نهاية اللقاء: "الفريق خسر نقطتين بالتعادل أمام طلائع الجيش، ولكن في المقابل سعيد بشخصية اللاعبين والعودة من التأخر بهدفين إلى تعادل والاقتراب من الفوز".

وأضاف "هذا ما يعني أن الفريق اكتسب شخصية قوية ومع توالي المباريات ستكون الأمور أفضل".

وشدد "ارتكبنا بعض الأخطاء في المواجهة وخاصة في الهدفين، ولكن الشخصية الكبيرة ظهرت في اللحظات الأخيرة وكان الفريق قريبا من تحقيق الفوز".

وأردف "أريد تهنئة اللاعبين على هذه الشخصية القوية، وفي المرحلة المقبلة ستكون الأمور أفضل، ومع توالي المواجهات ستخسر جميع الفرق النقاط والدوري ما يزال طويلا".

وأوضح "إضاعة الوقت من المنافسين هو أسوأ شيء في الدوري المصري، والغريب أن أي فريق يتقدم في النتيجة يتعمد إضاعة الوقت، ولابد من تطوير المنظومة وعقلية اللاعبين وضرورة التعامل طوال الدقائق باللعب القوي".

وأتم "الدوري ما يزال طويلا وهناك مواجهات مباشرة مع المنافسين سيعمل على الفوز بها من أجل الاستمرارية في المنافسة بالدوري وكذلك الكأس الذي تأهلنا فيه للمرحلة المقبلة".

وأصبحت تلك المباراة الرابعة بين طارق العشري مدرب طلائع الجيش ونظيره في بيراميدز تاكيس جونياس والتي يفشل فيها اليوناني في تحقيق أي انتصار على منافسه.

وخلال الأربع مواجهات فاز العشري مرة وتعادل مع تاكيس ثلاث مرات.

وأصبح طلائع الجيش هو ثاني أكثر فريق يحقق نقاطا على أرضه في الدوري خلال الموسم الجاري بواقع 24 نقطة بعد الأهلي وبيراميدز وسموحة والزمالك وحقق كل منهم 26 نقطة.

وخاض طلائع الجبيش على ملعبه 13 مباراة فاز في ست مرات وتعادل في خمس مناسبات وخسر مرتين.

ومنذ الهزيمة أمام الجونة في فبراير الماضي خاض طلائع الجيش 16 مباراة في الدوري لم يخسر فيهم مطلقا كأطول سلسلة لأي فريق خلال الموسم الجاري من المسابقة.

اقرأ أيضا:

تعرف على مساعدي فيتوريا في تدريب مصر

تصريح مفاجئ من مدرب مانشستر يونايتد

رونالدو يعرض نفسه على عملاق جديد

إيران تحاول التعاقد مع مدربين سابقين لـ مانشستر يونايتد