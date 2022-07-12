للعمل مع جاتوزو مجددا.. سامو كاستييخو إلى فالنسيا

انضم سامو كاستييخو من ميلان الإيطالي إلى فالنسيا الإسباني حتى 2025.

الجناح البالغ 27 عاما انضم في صفقة انتقال حر بعد 4 مواسم قضاها في ميلان عقب انضمامه من فياريال الإسباني في صيف 2018.

وبقميص الروسونيري شارك سامو في 113 مباراة سجل خلالها 10 أهداف وصنع 15 في جميع المسابقات وتوج بلقب الدوري الإيطالي.

وسيعود كاستييخو للعمل تحت قيادة جينارو جاتوزو المدير الفني الجديد لفالنسيا، والذي تدرب تحت يده موسم 2018-19 في ميلان فخاض 39 مباراة وسجل 4 وصنع مثلها.

وقال كاستييخو عبر حسابه على إنستجرام: "مرحبا بجميع مشجعي ميلان، لا أعرف من أين أبدأ لأنني أستطيع إخباركم بأشياء كثيرة لكنني لن أتمكن من شرح المشاعر التي عشتها مع هذا القميص بالكلمات".

وأضاف "أردت أن أشكر كل واحد منكم على كل المودة والحب وقبل كل شيء على ما قدمتموه لي كل يوم. أترك هنا العديد من الأصدقاء والرفاق والأشخاص الذين أريدهم وسأحبهم دائما، لقد أمضيت 4 سنوات رائعة معك، مع بعض اللحظات الصعبة والعديد من اللحظات الأخرى التي لا تُنسى مثل الفوز بلقب الاسكوديتو".

وتابع "في المرة الأولى التي دخلت فيها سان سيرو، كان عمري 11 عاما وأتذكرها كما لو كانت بالأمس، وشعرت بفراشات في معدتي وكان شعوري لا يوصف، من كان يتخيل أن هذا سيكون منزلي لمدة 4 سنوات".

وأتم "أكتب هذه الكلمات من كل قلبي وروحي، وما أرتديه دائما لهذا القميص وهذه الألوان، شكرا للجميع، وداعا".

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وأصبح سامو ثاني المنضمين إلى كتيبة رينو في فالنسيا بعد هوجو دورو القادم من خيتافي مقابل 4 ملايين يورو.

كما أصبح خامس الراحلين عن الروسونيري، بعد ينيس هاوجي وليو دوارتي وفرانك كيسي وأليسيو رومانيولي.

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