عودة إلى أمريكا.. روني يتولى تدريب دي سي يونايتد

الثلاثاء، 12 يوليه 2022 - 20:50

كتب : FilGoal

وين روني - دي سي يونايتد

أعلن نادي دي سي يونايتد الأمريكي، عن التعاقد مع الإنجليزي وين روني لتولي مهمة المدير الفني.

وذكر دي سي يونايتد أن روني وقّع على عقد لمدة موسمين، ليعود إلى الفريق الذي مثّله كلاعب.

ويحضر روني لتعويض الأرجنتيني هيرنان لوسادا الذي رحل عن منصبه وقاد الفريق بعده تشاد أشتون بشكلٍ مؤقت.

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ويعد دي سي يونايتد ثاني تجربة تدريبية لـ روني بعد دربي كاونتي الذي أنهى فيه قائد إنجلترا السابق مسيرته كلاعب وبدأها كمدرب.

وعجز روني عن إبقاء دربي كاونتي في دوري الدرجة الثانية الإنجليزي الموسم الماضي بسبب خصم النقاط الهائل الذي تعرض له الفريق.

ولعب روني في صفوف دي سي يونايتد بين 2018 و2020، وسجل معه 25 هدفا في 52 مباراة.

ويحتل دي سي يونايتد المركز 13 -قبل الأخير- في المجموعة الشرقية للدوري الأمريكي MLS برصيد 17 نقطة من 17 مباراة.

وصرّح جيسون ليفين رئيس دي سي يونايتد: "روني أسطورة كروية وأحد أكثر المدربين الجذابين في عالم كرة القدم، لقد أثبت قدراته كمدرب شاب يجيد قيادة المجموعة".

وأضاف: "إنه يفهم دورينا وهذا ما يحتاجه للنجاح في الدوري الأمريكي، فقد لعب في صفوفنا لمدة عامين. وقتها أظهر شغفًا تجاه الفريق والمدينة ونشعر بالحماس لتواجده كمدرب".

روني (36 عامًا) بدأ مسيرته الكروية مع إيفرتون وتألق معه لينتقل إلى مانشستر يونايتد في 2004.

وعلى مدار 13 عامًا في صفوف الشياطين الحمر، سجل روني 253 هدفا في 559 مباراة، وحصد كل الألقاب الممكنة.

وعاد روني إلى إيفرتون في 2017 وسجل معه 11 في موسم واحد، قبل أن يتحوّل إلى الملاعب الأمريكية.

ويعد روني ثاني اسم بريطاني كبير ينضم إلى MLS خلال هذا الصيف بعد الويلزي جاريث بيل الذي انضم لصفوف لوس أنجلوس.

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