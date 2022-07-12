تشكيل فيوتشر – بطل الرابطة بالقوة الضاربة أمام الأهلي

الثلاثاء، 12 يوليه 2022 - 20:41

كتب : FilGoal

احتفالات فيوتشر بلقب كأس الرابطة

أعلن علي ماهر المدير الفني لـ فيوتشر عن تشكيل فريقه لمواجهة الأهلي في الجولة 24 للدوري المصري.

وشهد التشكيل الدفع بالعناصر الأساسية بعد أيام من الفوز بكأس الرابطة المصرية على حساب غزل المحلة.

ويقود أحمد عاطف هجوم فيوتشر، كما يتواجد ثلاثي الأهلي السابق: سعد سمير، وكريم نيدفيد، ومحمد فاروق.

تشكيل فيوتشر:

حراسة المرمى: محمود جنش

الدفاع: محمود شعبان - سعد سمير - محمود مرعي – جوزيف جوناثان

الوسط: عمر كمال - محمد فاروق – غنام محمد – كريم نيدفيد – أحمد رفعت

الهجوم: أحمد عاطف

دكة البدلاء: محمد طارق - مروان صحراوي - محمود رزق – مروان طه – أيمن الصفاققسي – مصطفى البدري – محمد رضا – عبد الرحمن أشرف – عربي بدر

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