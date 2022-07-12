تشكيل الأهلي – حسام حسن أساسي أمام فيوتشر

أعلن ريكاردو سواريش المدير الفني للأهلي عن تشكيل فريقه لمواجهة فيوتشر في الجولة 24 للدوري المصري.

وشهد التشكيل الدفع بـ حسام حسن في خط الهجوم على حساب محمد شريف المتواجد على مقاعد البدلاء.

ويشارك حسام حسن أساسيًا في الدوري لثاني مرة مع الأهلي، وللمرة الأولى منذ مباراة طلائع الجيش يوم 27 أبريل الماضي.

ويعود محمد عبد المنعم للمشاركة، ويظهر لأول مرة في الدوري منذ مباراة البنك الأهلي يوم 18 مايو الماضي.

ويحتل الأهلي المركز الثالث في الدوري المصري برصيد 45 نقطة من 21 مباراة خاضها.

تشكيل الأهلي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي

الدفاع: محمد هاني - محمد عبد المنعم – أيمن أشرف – علي معلول

الوسط: عمرو السولية – حمدي فتحي – محمد مجدي أفشة

الهجوم: صلاح محسن – حسام حسن – طاهر محمد طاهر

دكة البدلاء: علي لطفي – رامي ربيعة – ياسر إبراهيم – كريم فؤاد – محمد فخري – أليو ديانج – زياد طارق - أحمد عبد القادر - محمد شريف

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