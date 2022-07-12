أكثر مما سجل في مسيرته مع ريال مدريد.. يوفيتش يسجل 4 أهداف في ظهوره الأول مع فيورنتينا

الثلاثاء، 12 يوليه 2022 - 19:31

كتب : FilGoal

لوكا يوفيتش - فيورنتينا

انفجر الصربي لوكا يوفيتش خلال ظهوره الأول بقميص فيورنتينا، خلال مباراة ودية أمام فريق ريال فيتشينزا.

وسجل يوفيتش 4 أهداف دفعة واحدة في ظرف 28 دقيقة فقط، وهو أكثر مما سجل إجمالًا في مسيرته مع ريال مدريد.

واكتفى يوفيتش بتسجيل 3 أهداف بقميص ريال مدريد الذي انضم إليه في 2019 قادمًا من أينتراخت فرانكفورت.

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ورحل يوفيتش مجانًا عن ريال مدريد مؤخرًا ليبدأ رحلته في الملاعب الإيطالية.

وسجل يوفيتش أهدافه الأربعة في الدقائق 56 و68 و79 و84، بل كاد أن يضيف هدفه الخامس في الوقت بدل الضائع لولا تصدي الحارس.

وفاز فيورنتينا بنتيجة 7-0، وسجل الأهداف الثلاثة الأخرى نيكولاس جونزاليس وإدواردو بيروتزي وجوناثان إيكوني.

يوفيتش (24 عامًا) بدأ مسيرته في ريد ستار بيلجراد، ولعب بعدها لـ بنفيكا ثم انتقل إلى أينتراخت فرانكفورت الذي شهد تألقه.

وسجل يوفيتش 40 هدفا في 93 مباراة خاضها مع فرانكفورت، كما صنع 10 أهداف وقاده للفوز بكأس ألمانيا.

وانتقل يوفيتش إلى ريال مدريد مقابل ما يزيد عن 60 مليون يورو، لكنه خرج معارا لنصف موسم إلى فرانكفورت في يناير 2021.

ولم ينجح يوفيتش في إقناع زين الدين زيدان أو كارلو أنشيلوتي، وتم تهميشه بالكامل في ريال مدريد.

ويلعب فيورنتينا مباراته الودية المقبلة أمام ترينتو يوم الجمعة، ثم يلتقي تريستينا يوم السبت، وبعدها يواجه جالاتاسراي التركي.

ويفتتح فيورنتينا مبارياته في الدوري الإيطالي بمواجهة كريمونيزي الصاعد حديثًا للدوري الممتاز يوم 14 أغسطس.

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