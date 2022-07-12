مصدر من اتحاد الكرة لـ في الجول: نفاوض باتريس بوميل لتدريب المنتخب الأولمبي

يفاوض الاتحاد المصري لكرة القدم باتريس بوميل المدير الفني السابق لكوت ديفوار لتدريب المنتخب الأولمبي.

وقال مصدر من اتحاد الكرة –طلب عدم ذكر اسمه- لـFilGoal.com اليوم الثلاثاء: "نفاوض بوميل لتدريب منتخب مصر".

وواصل "محمد بركات يقود المفاوضات مع المدرب الفرنسي حاليا ونأمل في التوصل لاتفاق معه".

وتابع "بوميل يرغب في الاستمرار في قيادة منتخبات الصف الأول لكننا نكثف المفاوضات معه حاليا في ظل الاقتناع الكبير بإمكانياته وقدرته على قيادة المنتخب الأولمبي".

وكان بوميل قريبا في وقت سابق من تدريب منتخب مصر الأول قبل التعاقد مع البرتغالي روي فيتوريا.

من هو بوميل

بوميل (44 عامًا) قاد منتخب كوت ديفوار في كأس الأمم الإفريقية 2021، وودع المسابقة أمام مصر بركلات الجزاء الترجيحية.

وعمل بوميل لسنوات طويلة كمساعد لمواطنه هيرفي رينار في تدريب زامبيا، وكوت ديفوار، والمغرب.

وساهم بوميل، ضمن جهاز رينار، في التتويج بكأس الأمم الإفريقية 2012 رفقة زامبيا، ثم تكرار الإنجاز مع كوت ديفوار في 2015.

وأشرف بوميل على تدريب المنتخب المغربي الأولمبي أثناء تواجده في جهاز رينا للمنتخب الأول.

وقاد بوميل منتخب كوت ديفوار في 20 مباراة، فاز في 10 منها، وتعادل 5 وخسر مثلها.

وعجز بوميل عن إيصال كوت ديفوار للمرحلة الحاسمة من تصفيات كأس العالم 2022 وخسر بطاقة التأهل لصالح الكاميرون في الجولة الأخيرة لدور المجموعات.

ورحل بوميل عن تدريب كوت ديفوار في شهر أبريل الماضي، ولم يتول تدريب أي منتخب أو فريق آخر من وقتها.

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