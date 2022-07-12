مصدر من اتحاد الكرة لـ في الجول: نفاوض باتريس بوميل لتدريب المنتخب الأولمبي

الثلاثاء، 12 يوليه 2022 - 19:25

كتب : بسام أبو بكر

باتريس بوميل

يفاوض الاتحاد المصري لكرة القدم باتريس بوميل المدير الفني السابق لكوت ديفوار لتدريب المنتخب الأولمبي.

وقال مصدر من اتحاد الكرة –طلب عدم ذكر اسمه- لـFilGoal.com اليوم الثلاثاء: "نفاوض بوميل لتدريب منتخب مصر".

وواصل "محمد بركات يقود المفاوضات مع المدرب الفرنسي حاليا ونأمل في التوصل لاتفاق معه".

أخبار متعلقة
الفوز الأول تاريخيا.. البنك الأهلي يزيد أوجاع غزل المحلة تقرير فرنسي: منافس كيروش؟ سولشاير رفض تدريب منتخب إيران لو باريزيان: رونالدو عرض نفسه على باريس سان جيرمان

وتابع "بوميل يرغب في الاستمرار في قيادة منتخبات الصف الأول لكننا نكثف المفاوضات معه حاليا في ظل الاقتناع الكبير بإمكانياته وقدرته على قيادة المنتخب الأولمبي".

وكان بوميل قريبا في وقت سابق من تدريب منتخب مصر الأول قبل التعاقد مع البرتغالي روي فيتوريا.

من هو بوميل

بوميل (44 عامًا) قاد منتخب كوت ديفوار في كأس الأمم الإفريقية 2021، وودع المسابقة أمام مصر بركلات الجزاء الترجيحية.

وعمل بوميل لسنوات طويلة كمساعد لمواطنه هيرفي رينار في تدريب زامبيا، وكوت ديفوار، والمغرب.

وساهم بوميل، ضمن جهاز رينار، في التتويج بكأس الأمم الإفريقية 2012 رفقة زامبيا، ثم تكرار الإنجاز مع كوت ديفوار في 2015.

وأشرف بوميل على تدريب المنتخب المغربي الأولمبي أثناء تواجده في جهاز رينا للمنتخب الأول.

وقاد بوميل منتخب كوت ديفوار في 20 مباراة، فاز في 10 منها، وتعادل 5 وخسر مثلها.

وعجز بوميل عن إيصال كوت ديفوار للمرحلة الحاسمة من تصفيات كأس العالم 2022 وخسر بطاقة التأهل لصالح الكاميرون في الجولة الأخيرة لدور المجموعات.

ورحل بوميل عن تدريب كوت ديفوار في شهر أبريل الماضي، ولم يتول تدريب أي منتخب أو فريق آخر من وقتها.

اقرأ أيضا:

تعرف على مساعدي فيتوريا في تدريب مصر

تصريح مفاجئ من مدرب مانشستر يونايتد

رونالدو يعرض نفسه على عملاق جديد

إيران تحاول التعاقد مع مدربين سابقين لـ مانشستر يونايتد

مصر الأولمبي بوميل اتحاد الكرة
نرشح لكم
تشكيل الأهلي – حسام حسن أساسي أمام فيوتشر الفوز الأول تاريخيا.. البنك الأهلي يزيد أوجاع غزل المحلة انتهت الدوري المصري - الزمالك (1) (0) المقاولون العرب.. فوز أبيض انتهت الدوري المصري – طلائع الجيش (2) - (2) بيراميدز.. تعادل مثير تشكيل المقاولون العرب - أحمد علي يجاور لويس إدوارد في الهجوم أمام الزمالك تشكيل الزمالك – أوناجم أساسي وفتوح احتياطي أمام المقاولون العرب تشكيل بيراميدز – لاكاي يقود الهجوم.. وإكرامي بديل أمام طلائع الجيش انتهت في الدوري المصري - البنك الأهلي (2) (1) غزل المحلة.. نهاية المباراة
أخر الأخبار
تشكيل الأهلي – حسام حسن أساسي أمام فيوتشر 22 دقيقة | الكرة المصرية
الهجرة الجماعية مستمرة.. كولينز يرحل عن بيرنلي صوب ولفرهامبتون 37 دقيقة | الدوري الإنجليزي
أكثر مما سجل في مسيرته مع ريال مدريد.. يوفيتش يسجل 4 أهداف في ظهوره الأول مع فيورنتينا ساعة | الكرة الأوروبية
مصدر من اتحاد الكرة لـ في الجول: نفاوض باتريس بوميل لتدريب المنتخب الأولمبي ساعة | الكرة المصرية
أمم إفريقيا لـ كرة اليد – أنجولا تهزم السنغال وتصطحب الكونغو الديمقراطية إلى الدور الثاني ساعة | كرة يد
أمم إفريقيا لـ كرة اليد – مفاجأة مدوية.. غينيا تكتسح الجزائر وتعبر للدور الثاني ساعة | كرة يد
كلوب عن الهزيمة برباعية من يونايتد: المباراة أتت في وقت مبكر لنا ساعة | الدوري الإنجليزي
الفوز الأول تاريخيا.. البنك الأهلي يزيد أوجاع غزل المحلة ساعة | الكرة المصرية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 بعد نهاية الدور الأول.. تعرف على المتأهلين للبطولات الإفريقية حتى الآن 2 مدرب مصر - مستعد لكل شيء.. من هو روي فيتوريا المدير الفني الجديد للفراعنة 3 اتحاد الكرة يعلن أسماء الأندية المشاركة في أبطال إفريقيا والكونفدرالية 4 فيقا يوقف كهربا 6 أشهر لتخلفه عن سداد الغرامة لصالح الزمالك.. وفي الجول يكشف تفاصيل الحكم