أمم إفريقيا لـ كرة اليد – أنجولا تهزم السنغال وتصطحب الكونغو الديمقراطية إلى الدور الثاني

فاز منتخب أنجولا على نظيره السنغالي بنتيجة 32-25 في الجولة الثانية من منافسات المجموعة الرابعة لكأس الأمم الإفريقية لكرة اليد مصر 2022.

المباراة التي أقيمت على صالة حسن مصطفى شهدت عبور أنجولا رسميا إلى الدور الثاني بعد أن رفعت رصيدها إلى 4 نقاط في صدارة المجموعة.

كما استفادت الكونغو الديمقراطية من تلك النتيجة وتأهلت بدورها إلى الدور الثاني، إذ تمتلك أيضًا 4 نقاط.

فيما ودع منتخبا السنغال وزامبيا المنافسات رسميًا بعد تلقي هزيمتين في أول جولتين.

وتلعب أنجولا والكونغو الديمقراطية أمام المنتخبين الصاعدين عن المجموعة الثالثة التي تضم تونس وكاب فيردي ونيجيريا.

ويكفي التعادل أنجولا في الجولة الأخيرة غدًا الأربعاء أمام الكونغو الديمقراطية لتصدر المجموعة.

وتمتلك أنجولا فارق أهداف +36، بينما تمتلك الكونغو الديمقراطية فارق أهداف +24.

واحتلت أنجولا المركز الرابع في نسخة 2020 الماضية من البطولة، وحققت المركز الثالث 3 مرات في أفضل إنجاز لها، كما شاركت 5 مرات في بطولة العالم.

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