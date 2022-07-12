أمم إفريقيا لـ كرة اليد – مفاجأة مدوية.. غينيا تكتسح الجزائر وتعبر للدور الثاني

الثلاثاء، 12 يوليه 2022 - 19:11

كتب : FilGoal

كأس الأمم الإفريقية لكرة اليد

تأهل منتخب غينيا إلى ربع نهائي كأس الأمم الإفريقية لكرة اليد مصر 2022، بفوزه المفاجئ والكبير على الجزائر بنتيجة 28-22 في صالة 6 أكتوبر الدولية.

ورفعت غينيا رصيدها إلى 4 نقاط في صدارة المجموعة الثانية، لتكون أول المتأهلين إلى الدور الثاني.

فيما خسرت الجزائر أولى مبارياتها، وستكون مطالبة بالفوز عندما تواجه الجابون في آخر مباريات المجموعة غدًا الأربعاء.

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وكانت غينيا قد تغلبت على الجابون في الجولة الأولى أمس الإثنين بنتيجة 35-22.

وبالتالي تواجه غينيا صاحب المركز الثاني في المجموعة الأولى التي تضم مصر والمغرب والكاميرون.

وفاز بيير حارس مرمى غينيا بجائزة رجل المباراة بعد تصدياته المؤثرة أمام الجزائر.

وتعد غينيا أُمة صغيرة في كرة اليد، إذ لم تشارك إلا في نسختين سابقتين.

في المشاركة الأولى عام 1981 احتلت غينيا المركز الثامن والأخير.

وبعد غياب طويل عادت غينيا للمشاركة في 2020 واكتفت بالمركز العاشر.

في المقابل، تعد الجزائر الضلع الثالث لكرة اليد الإفريقية بعد تونس ومصر.

وحصدت الجزائر اللقب في 7 مناسبات سابقة، آخرها في 2014.

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