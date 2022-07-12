الفوز الأول تاريخيا.. البنك الأهلي يزيد أوجاع غزل المحلة

فاز البنك الأهلي على ضيفه غزل المحلة بهدفين مقابل هدف واحد في ملعب بتروسبورت، بالجولة 24 للدوري المصري.

البنك الأهلي تقدّم بواسطة ناصر منسي، قبل أن يتعادل هشام عادل لـ غزل المحلة. فيما سجل محمود سيد هدف الانتصار لأصحاب الأرض.

ليرفع البنك الأهلي رصيده إلى 34 نقطة في المركز السابع، بينما تجمّد رصيد غزل المحلة عند 26 نقطة في المركز 13.

ويعد ذلك الفوز هو الأول لأي من الفريقين على الآخر في تاريخ مواجهاتهما في الدوري الممتاز، إذ انتهت كل مبارياتهم السابقة الثلاثة بالتعادل.

ويغيب الفوز عن غزل المحلة منذ انتصاره على إيسترن كومباني يوم 16 مايو الماضي، وبعدها خاض 6 مباريات في الدوري وكأس الرابطة دون فوز.

وخسر غزل المحلة نهائي كأس الرابطة قبل أيام أمام فيوتشر.

منسي يقود الهجوم

واصل خالد جلال الاعتماد على أهم عناصره، ودفع بـ ناصر منسي في خط الهجوم رفقة كريم بامبو وموسى دياوارا.

في المقابل بدأ عبد الرحمن أجويرو بجوار هشام عادل وعبده يحيى في هجوم المحلة.

اصطدام مبكر

المباراة بدأت باصطدام قوي بين محمود الزنفلي حارس مرمى البنك الأهلي وهشام عادل مهاجم غزل المحلة.

واستغرق علاج الزنفلي بعض الوقت، وعاد للسقوط على أرض الملعب بعد دقائق مجددًا، لكنه أكمل المباراة دون مشاكل في النهاية.

الهدف الأول لم يتأخر كثيرًا، فاستغل ناصر منسي مهاجم البنك الأهلي الخطأ القاتل من عمرو شعبان في الإمساك بالكرة، ليودعها في شباك المحلة بالدقيقة 15.

ورفع منسي رصيده إلى 8 أهداف في الدوري المصري هذا الموسم.

وغاب غزل المحلة هجوميًا خلال الشوط الأول، لكنه انتفض في الثواني الأخيرة وسجل هدف التعادل بواسطة هشام عادل بعد عرضية أجويرو في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع.

ليرفع هشام عادل رصيده إلى 3 أهداف في الدوري هذا الموسم.

خطأ قاتل جديد

مع بداية الشوط الثاني ظهر غزل المحلة بشكل أفضل وكاد أن يتقدم في النتيجة بالدقيقة 49 بتسديدة صاروخية من عبده يحيى علت العارضة.

لكن أخطاء الدفاع المحلاوي لم تتوقف خصوصا عندما اصطدم محمد فتح الله بزميله معاذ الحناوي في الدقيقة 59، ليستغل محمود سيد الخطأ ويسجل الهدف الثاني للبنك الأهلي.

اللقطة تسببت في إصابة الحناوي في الرأس ليتدخل الجهاز الطبي لغزل المحلة.

طرد

في الدقيقة الرابعة من الوقت بدل الضائع للمباراة عاد الحكم لتقنية الفيديو لمراجعة تدخل محمد فتح الله في حق ناصر منسي.

وكان فتح الله قد حصل على بطاقة صفراء في اللقطة، لكن الحكم ألغاها واستبدلها ببطاقة حمراء.

لينهي المحلة المباراة متأخرًا في العدد وفي النتيجة.

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