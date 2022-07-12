رودري مستمر مع مانشستر سيتي حتى 2027

الثلاثاء، 12 يوليه 2022 - 11:18

كتب : FilGoal

رودري يوقع على العقد الجديد مع مانشستر سيتي

أعلن نادي مانشستر سيتي تمديد تعاقده مع لاعب الوسط الإسباني رودري حتى يونيو 2027.

وكان من المفترض أن ينتهي عقد رودري مع بطل الدوري الإنجليزي في 2024 قبل أن يتم التمديد لثلاث سنوات إضافية.

وقال رودري في تصريحات للموقع الرسمي لمانشستر سيتي : "الانضمام إلى سيتي في عام 2019 هو أفضل قرار اتخذته في مسيرتي المهنية، أحببت كل ثانية هنا وأشعر بأنني مدعوم تمامًا من النادي والمدرب يدفعني للأمام كل يوم".

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وأضاف "لقد تحسنت كثيرا كلاعب وأود أن أشكر بيب والطاقم على مساعدتهم. إنهم ملتزمون تماما بمساعدتي لأصبح أفضل لاعب يمكن أن أكون وأنا أقدر عملهم الشاق".

وتابع "لقد كنا ناجحين للغاية منذ أن جئت إلى هنا وهو أمر يجعلني فخورا للغاية. ولكن لكي أكون صادقا فقد جعلني هذا النجاح أكثر جوعا. بمجرد أن تبدأ بالفوز بألقاب كبيرة لا تريد التوقف".

وأتم "أشعر أن مانشستر سيتي يقدم لي أفضل فرصة للفوز بالألقاب ولهذا السبب أنا سعيد جدا للبقاء هنا لفترة أطول".

رودري انتقل إلى مانشستر سيتي في 2019 قادما مع فياريال ليشارك في 151 مباراة مع الفريق ويفوز بخمسة ألقاب.

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ومن جانبه، قال تكسيكي بيجيريستين المدير الرياضي في تصريحات للموقع الرسمي للنادي: "كان رودري استثنائيا منذ مجيئه إلى هنا لذلك أنا سعيد لأننا نجحنا في الاتفاق على العقد الجديد".

وأضاف "إنه المثال لما يجب أن يكون عليه أحد كبار المحترفين، يتمتع بسلوك رائع ويعيش حياته بالطريقة الصحيحة ويعتني بجسده ويتدرب بقوة كل يوم. هذا حلم المدرب وأنا أعلم أن بيب يحب العمل معه".

وأتم "لقد تحسن كثيرا منذ مجيئه إلى هنا وبالنسبة لي، فهو الآن أحد أفضل اللاعبين في العالم في مركزه".

ومن المنتظر أن يبدأ مانشستر سيتي عمله لتجديد تعاقد الثنائي رياض محرز وفيل فودين، حسب تأكيدات صحيفة "تليجراف".

ويبدأ مانشستر سيتي الموسم الجديد بمواجهة ليفربول يوم 30 يوليو لحساب الدرع الخيرية.

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