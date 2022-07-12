الظهور الأول.. من هو محمد نديم حارس الزمالك الشاب في قائمة مباراة المقاولون

أعلن جوسفالدو فيريرا مدرب الزمالك قائمة فريقه لملاقاة المقاولون العرب في الأسبوع الرابع والعشرين للدوري المصري الممتاز، وشهدت تواجد الحارس الشاب محمد نديم للمرة الأولى في قائمة مباراة رسمية للفريق الأول.

ويتواجد نديم مع محمد عواد كحارسي المرمى في القائمة، في ظل غياب محمد أبو جبل بسبب تحويله للتحقيق.

فمن هو محمد نديم لاعب الزمالك الواعد؟

يبلغ نديم من العمر 21 عاما، وانضم للزمالك في صيف 2018 قادما من سبورتينج السكندري.

قبل ذلك لعب نديم منذ عمر 8 سنوات في صفوف سبورتينج، وكان قائد الفريق حين رحل عنه، كما تم تصعيده للفريق الأول في سبورتينج، ومثل منتخب الإسكندرية.

وهذا ليس تصعيده الأول مع الفريق الأول للنادي الأبيض، حيث سبق له التواجد مع المدرب البرتغالي جيمي باتشيكو في 2019، ثم عاد لفرق الشباب.

وتم تصعيده للمرة الثانية إلى الفريق الأول في العام الماضي تحت قيادة الفرنسي باتريس كارتيرون.

ووقع نديم تحت اختبارات أشرف عليها أيمن طاهر وعادل المأمور، ليتم اختياره لتمثيل الزمالك.

وتصدر الحارس بطولة الجمهورية للناشئين في عام 2020 الذي شهد إلغاء المسابقة قبل نهايتها بسبب جائحة كورونا.

كما سبق له الفوز ببطولة دولية صيفية في الصين مع سبورتينج، وفاز فيها بجائزة أفضل حارس مرمى.

موعد المباراة والقنوات الناقلة

تقام المباراة يوم الثلاثاء 12 يوليو الجاري.

ويلعب اللقاء على استاد القاهرة.

وتبدأ المباراة في السادسة والنصف مساء.

وتذاع عبر قناة أون تايم سبورتس 2.

وكان لقاء الدور الأول قد انتهى بفوز الزمالك بهدفين مقابل هدف واحد.

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