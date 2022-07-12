القيادة العليا لـ مانشستر يونايتد في برشلونة لأجل دي يونج

الثلاثاء، 12 يوليه 2022 - 00:34

كتب : FilGoal

فرينكي دي يونج يحتفل بهدفه ضد فياريال

وصل ريتشارد أرنولد الرئيس التنفيذي لنادي مانشستر يونايتد وجون مورتو المدير الرياضي إلى برشلونة، لتكثيف المفاوضات بشأن لاعب الوسط فرينكي دي يونج، بحسب ما ذكرته صحيفة ديلي ميل الإنجليزية.

ويسعى مانشستر يونايتد منذ فترة للتعاقد مع نجم الوسط الهولندي، ليجمعه مع مدربه السابق في أياكس إريك تين هاج، الذي تسلم قيادة الشياطين الحمر بنهاية الموسم الماضي.

واجتمع مورتو وأرنولد مع ماتيو أليماني المدير الرياضي لنادي برشلونة وجوردي كرويف المستشار الرياضي في مطعم تريتون بالمدينة الكتالونية، سعيا لتسريع العملية.

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وتشير التقارير الصحفية إلى رغبة دي يونج في البقاء مع برشلونة، بينما قال خوان لابورتا رئيس النادي أن اللاعب لن يتم بيعه ما لم تكن هناك حاجة لذلك.

العنصر الحاسم في هذه القضية هو وضع برشلونة المالي، حيث يحتاج النادي لتقليص راتب دي يونج.

وفي حالة بيعه، يعد برناردو سيلفا لاعب وسط مانشستر سيتي هو الهدف الرئيسي لتعويضه.

ويملك برشلونة المزيد من الأهداف في سوق الانتقالات، على رأسها روبرت ليفاندوفسكي مهاجم بايرن ميونيخ ورافينيا جناح ليدز يونايتد.

وشوهد تود بويلي مالك تشيلسي الجديد في برشلونة، في إشارة لدخول النادي اللندني الأزرق على خط التنافس مع مانشستر يونايتد لأجل دي يونج.

ويمتد عقد دي يونج مع برشلونة حتى صيف 2026.

يذكر أن النجم الهولندي انضم إلى النادي الكتالوني قادما من أياكس في صيف 2019، بعد أن وصل تحت قيادة تين هاج إلى نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

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