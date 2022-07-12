النصر يعلن ضم أوسبينا

الثلاثاء، 12 يوليه 2022 - 00:15

كتب : FilGoal

ديفيد أوسبينا بقميص النصر

أعلن نادي النصر السعودي ضم ديفيد أوسبينا في صفقة انتقال حر خلال سوق الانتقالات الصيفية.

ونشر النادي بيانا عبر "تويتر"، جاء كالآتي: "وقع مسلي آل معمر، رئيس مجلس الإدارة، عقدًا مع ديفيد أوسبينا، حارس مرمى المنتخب الكولومبي وقائده".

وأضاف "وذلك في صفقة انتقال حر، وبعقد يمتد لسنتين"

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رسميًا ✅

وقع رئيس مجلس إدارة نادي ⁧#النصر⁩ الأستاذ مسلي آل معمر عقدًا مع حارس مرمى المنتخب الكولومبي وقائده، داڤيد اوسبينا 🤩

وذلك في صفقة انتقالٍ حرّ، و بعقد يمتد لسنتين .

متمنين له التوفيق مع ناديه ⁧#العالمي⁩ 💪

#اوسبينا_نصراوي pic.twitter.com/VNn2Dd05wJ

— نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) July 11, 2022

وانتهى عقد أوسبينا مع نابولي نهاية يونيو الماضي ولم يجدد مع الفريق الإيطالي.

وخاض أوسبينا (33 عاما) مع نابولي 3 مواسم وشارك في 81 مباراة وخرج بشباك نظيفة في 31 مباراة.

وسبق ولعب الحارس الكولومبي لأرسنال الإنجليزي ونيس الفرنسي بالإضافة إلى أتليتكو ناسيونال الكولومبي.

وتخطى أوسبينا حاجز الـ100 مباراة دولية مع منتخب كولومبيا، الذي يمثله منذ عام 2007.

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النصر السعودي ديفيد أوسبينا أرسنال
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