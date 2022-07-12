الثالثة للأبيض والرابعة مع ذئاب الجبل.. أمين عمر حكما لمباراة الزمالك والمقاولون

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم طاقم حكام مباراة الزمالك والمقاولون العرب في الجولة 24 من الدوري المصري.

ويحتل الزمالك صدارة الدوري برصيد 51 نقطة من 23 مباراة.

أما المقاولون فيتواجد في المركز السادس عشر برصيد 20 نقطة من 22 مباراة.

وجاء طاقم التحكيم كالتالي:

حكم الساحة: أمين عمر

حكم مساعد: شريف عبد الله

حكم مساعد: محمد عزازي

حكم رابع: عمرو رمضان

حكم فيديو: عمرو الشناوي

حكم فيديو مساعد: عمرو عايد

موسم أمين عمر

أدار أمين عمر 14 مباراة هذا الموسم، بواقع 3 في دوري أبطال إفريقيا، و11 في الدوري المصري.

كما أدار عمر مباراتين في كأس أمم إفريقيا، وهما مباراتي كاب فيردي وبوركينا فاسو في دور المجموعات، ومباراة غينيا وجامبيا في دور الـ 16.

وهذه ثالث مباراة يديرها أمين عمر لنادي الزمالك هذا الموسم في الدوري، حيث أدار مباراة الأسبوع الثاني أمام طلائع الجيش وانتهت بفوز الأبيض 2-0.

كما أدار مباراة الأسبوع الحادي عشر بين الزمالك وبيراميدز، وانتهت بفوز الأبيض 3-2.

أما عن المقاولون فستكون هذه رابع مباراة يديرها له هذا الموسم، بعد مباراة الإسماعيلي في الأسبوع الخامس (1-1) وسموحة في الأسبوع العاشر (0-0) والإسماعيلي في الأسبوع الثاني والعشرين (0-0).

موعد المباراة والقنوات الناقلة

تقام المباراة يوم الثلاثاء 12 يوليو الجاري.

ويلعب اللقاء على استاد القاهرة.

وتبدأ المباراة في السادسة والنصف مساء.

وتذاع عبر قناة أون تايم سبورتس 2.

وكان لقاء الدور الأول قد انتهى بفوز الزمالك بهدفين مقابل هدف واحد.

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