أدار مواجهة الدور الأول.. الحنفي حكما لمباراة الأهلي مع فيوتشر

الإثنين، 11 يوليه 2022 - 23:46

كتب : FilGoal

محمد الحنفي حكم مباراة الزمالك وفيوتشر

أعلن الاتحاد المصري لكرة القدم حكم مباراة الأهلي وفيوتشر في الجولة 24 من الدوري المصري.

ويلتقي الأهلي مع فيوتشر على ملعب الأهلي We السلام في التاسعة من مساء الثلاثاء.

وجاء طاقم التحكيم كالتالي:

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حكم ساحة: محمد الحنفي

حكم مساعد أول: يوسف البساطي

حكم مساعد ثان: عمر فتحي

حكم رابع: صبري إبراهيم

حكم الفيديو: محمود الدسوقي

حكم الفيديو المساعد: محمد عباس قابيل

موسم محمد الحنفي

أدار الحنفي 11 مباراة في الدوري الممتاز هذا الموسم.

أشهر خلالها 34 بطاقة صفراء وبطاقة حمراء وحيدة واحتسب أربع ضربات جزاء.

وكان الحنفي حكما لمباراة الدور الأول بين الفريقين والتي انتهت بالتعادل بهدف لكل فريق.

وأشرف الحنفي على مباراة واحدة أخرى للأهلي، فاز فيها على غزل المحلة بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

وتواجد الحنفي في مباراتين لفيوتشر، حيث فاز على إيسترن كومباني بأربعة أهداف مقابل هدف واحد وخسر أمام الزمالك بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

موعد المباراة والقنوات الناقلة

تقام المباراة في التاسعة من مساء الثلاثاء على ملعب الأهلي We السلام.

وتُنقل المباراة عبر أون تايم سبورتس 1 بتعليق أيمن الكاشف.

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