كرة يد - دخول اللاعبين والمدربين حاملي البطاقات مجانا لمباريات أمم إفريقيا

قررت اللجنة المنظمة لبطولة الأمم الإفريقية لكرة اليد دخول اللاعبين و المدربين حاملي بطاقات الاتحاد المصرى للموسم السابق لحضور المباريات مجانا.

ويسري القرار اعتبارا من مباراة مصر والمغرب القادمة.

وصرح بذلك عمرو صلاح أمين صندوق الاتحاد المصرى لكرة اليد ورئيس لجنة التسويق ببطولة الأمم الإفريقية.

وقال صلاح: "سيتم تخصيص مدرجين بمجمع الصالات المغطاة للاعبى و مدربى كرة اليد المصرية".

يأتى ذلك تشجيعا من اللجنة المنظمة للحضور الجماهيرى في المباريات وخاصة أبناء كرة اليد المصرية من اللاعبين واللاعبات والمدربين.

وسحق منتخب مصر ضيفه الكاميرون بنتيجة 40-17 في المباراة الأولى لدور المجموعات في كأس أمم إفريقيا لكرة اليد 2022.

ويتواجد منتخب مصر في المجموعة الأولى رفقة الكاميرون والمغرب.

ويلعب منتخب الكاميرون مع المغرب غدا -الثلاثاء- في الثامنة مساء بتوقيت القاهرة.

فيما تختتم منافسات المجموعة بمباراة مصر والمغرب يوم الأربعاء 13 يوليو، في الثامنة مساء أيضا.

ويتقاسم منتخبي مصر والجزائر الوصافة التاريخية للتتويج ببطولة إفريقيا بـ 7 ألقاب لكل منهما، فيما يتصدر منتخب تونس بـ 10 ألقاب.

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