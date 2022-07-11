كرة يد - محمد علي يكشف وجهته القادمة ويشرح دور انحصار المنافسة في احترافه

أعلن محمد علي حارس مرمى منتخب مصر لكرة اليد انتقاله من أنجيه في دوري الدرجة الثانية الفرنسي إلى سينفين الإسباني في الدرجة الأولى.

جاء ذلك في لقائه مع قناة أون تايم سبورتس عقب مباراة مصر والكاميرون في مستهل كأس أمم إفريقيا لكرة اليد.

وقال علي: "حين ذهبت إلى فرنسا قال البعض أن ذلك مخاطرة، ولكن مستواي تحسن كثيرا وهذا ما جلب لي عدة عروض".

وأوضح "روبن جارباو مساعد مدرب المنتخب هو المدير الفني في سينفين، وهذه خطوة ممتازة لتحسن المستوى".

وأضاف حارس الزمالك السابق "في آخر 20 عاما انحصرت المنافسة بين الأهلي والزمالك. لا يمكنك أن تلعب 18 مباراة في الدوري في أعلى المستويات، فقط 3 أو 4 مباريات بينهم مواجهات الأهلي".

واختتم "نأخذ هذه البطولة خطوة تلو الأخرى حتى نبلغ الذروة ويصبح الكل جاهزا للأدوار النهائية".

وسحق منتخب مصر ضيفه الكاميرون بنتيجة 40-17 في المباراة الأولى لدور المجموعات في كأس أمم إفريقيا لكرة اليد 2022.

ويتواجد منتخب مصر في المجموعة الأولى رفقة الكاميرون والمغرب.

ويلعب منتخب الكاميرون مع المغرب غدا -الثلاثاء- في الثامنة مساء بتوقيت القاهرة.

فيما تختتم منافسات المجموعة بمباراة مصر والمغرب يوم الأربعاء 13 يوليو، في الثامنة مساء أيضا.

ويتقاسم منتخبي مصر والجزائر الوصافة التاريخية للتتويج ببطولة إفريقيا بـ 7 ألقاب لكل منهما، فيما يتصدر منتخب تونس بـ 10 ألقاب.

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