كرة يد - علي زين: إفريقيا هي الهدف ولكن هذا لا ينفي أننا كنا مطالبين بدورة المتوسط

أبدى علي زين لاعب منتخب مصر لكرة اليد سعادته بالفوز على الكاميرون 40-17 في المباراة الأولى لكأس الأمم الإفريقية.

وقال زين في تصريحاته لقناة أون تايم سبورتس: "كان من المهم أن نبدأ بهذا الشكل. نعلم أن مستوى هذه المباراة لن يكون الأعلى، فكان يجب ألا يقل مستوانا وأن نلعب بنسق ثابت".

وأضاف "إن شاء الله سيرتفع مستوانا مع المباريات بمواجهة فرق أفضل، والآن نركز على مواجهة المغرب".

وعن خسارة دورة ألعاب البحر المتوسط أمام إسبانيا قال زين: "نشعر بالحزن. كان الفوز مهما لنا وبالتأكيد كان هناك بعض الأخطاء التي يجب ألا نرتكبها".

وأوضح "دورة المتوسط كانت استعداد لبطولة إفريقيا، ولكن هذا لا ينفي أننا كنا مطالبين بالفوز بها لأننا ذهبنا بالفريق كاملا".

وتابع "منتخب إسبانيا جيد، قد لا يملك الكثير من النجوم ولكنه يملك لاعبين مميزين. قضيت العام الماضي في الدوري الإسباني ولذلك أعرفهم وأعرف أنهم سيحملون منتخب إسبانيا لسنوات مقبلة".

واختتم "بإذن الله سنحقق بطولة إفريقيا وتصبح دافعا لنا في كأس العالم".

وسحق منتخب مصر ضيفه الكاميرون بنتيجة 40-17 في المباراة الأولى لدور المجموعات في كأس أمم إفريقيا لكرة اليد 2022.

ويتواجد منتخب مصر في المجموعة الأولى رفقة الكاميرون والمغرب.

ويلعب منتخب الكاميرون مع المغرب غدا -الثلاثاء- في الثامنة مساء بتوقيت القاهرة.

فيما تختتم منافسات المجموعة بمباراة مصر والمغرب يوم الأربعاء 13 يوليو، في الثامنة مساء أيضا.

ويتقاسم منتخبي مصر والجزائر الوصافة التاريخية للتتويج ببطولة إفريقيا بـ 7 ألقاب لكل منهما، فيما يتصدر منتخب تونس بـ 10 ألقاب.

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