تقرير: فنربخشه يفسخ عقده مع أوزيل بالتراضي ومفاوضات مع ناد جديد

الإثنين، 11 يوليه 2022 - 22:47

كتب : FilGoal

مسعود أوزيل - فنربخشه

توصل مسعود أوزيل لاتفاق مع ناديه فنربخشة على فسخ عقده بالتراضي خلال سوق الانتقالات الصيفية الجارية.

مسعود أوزيل

النادي : فنرباهتشة

ووصل أوزيل إلى فنربخشه صيف 2021 قادما من أرسنال ويرتبط بعقد ينتهي في 2024.

وحسبما نشرت قناة "NTV Spor" التركية فإن أوزيل يرغب في مغادرة النادي بعدما خرج النادي من حسابات إسماعيل قارطال المدير الفني الحالي لـ فنربخشه.

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ويتزامن ذلك مع استبعاده التأديبي منذ الربيع الماضي من صفوف فريقه فنربخشة التركي، وهذه ليست المرة الأولى التي يتعرض خلالها لموقف مشابه في مسيرته.

وشارك أوزيل (33 عاما) بقميص فنربخشه في 36 مباراة سجل خلالها 8 أهداف وصنع 3 آخرين.

وعلى الجانب الآخر، نشرت تقارير تركية أن أوزيل ينوي البقاء في الدوري التركي وقد ينتقل إلى باشاك شهير التركي إذ تجمعه علاقة جيدة مع إيمري بيلوز أوجلو مدرب الفريق.

وسبق لمسعود أوزيل اللعب لأندية بريمن وريال مدريد وأرسنال قبل الانتقال أخيرا لصفوف فنربخشة.

وانضم أوزيل إلى أرسنال عام 2013 قادما من ريال مدريد مقابل 47 مليون يورو، بعد 3 مواسم مميزة قضاها في العاصمة الإسبانية.

وخاض أوزيل 254 مباراة مع أرسنال، سجل خلالها 44 هدفا وصنع 77، وتوج معه بكأس الاتحاد الإنجليزي 3 مرات، وبالدرع الخيرية مرة، كما وصل معه إلى نهائي الدوري الأوروبي 2019.

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