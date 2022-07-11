كرة يد - سيسة لـ في الجول: بداية سهلة.. ولم نكن موفقين في المتوسط

أبدى أحمد هشام سيسة لاعب منتخب مصر لكرة اليد سعادته بالفوز العريض على الكاميرون في افتتاح بطولة أمم إفريقيا.

وقال سيسة في تصريحاته لـ FilGoal.com: "الحمد لله مباراة سهلة وبداية جيدة لبطولة إفريقيا".

وأضاف "في دورة ألعاب البحر المتوسط لم نكن موفقين".

وخسر منتخب مصر نهائي هذه البطولة على يد إسبانيا.

واختتم سيسة" نأخذ البطولة خطوة تلو الأخرى وبإذن الله سنصل للنهائي ونتوج باللقب".

وسحق منتخب مصر ضيفه الكاميرون بنتيجة 40-17 في المباراة الأولى لدور المجموعات في كأس أمم إفريقيا لكرة اليد 2022.

ويتواجد منتخب مصر في المجموعة الأولى رفقة الكاميرون والمغرب.

ويلعب منتخب الكاميرون مع المغرب غدا -الثلاثاء- في الثامنة مساء بتوقيت القاهرة.

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🗣️أحمد هشام سيسة:

💬ماتش سهل وبداية كويسة في أمم إفريقيا.. لم نكن موفقين في ألعاب البحر المتوسط pic.twitter.com/ojWT2oAlFi — FilGoal (@FilGoal) July 11, 2022

فيما تختتم منافسات المجموعة بمباراة مصر والمغرب يوم الأربعاء 13 يوليو، في الثامنة مساء أيضا.

ويتقاسم منتخبي مصر والجزائر الوصافة التاريخية للتتويج ببطولة إفريقيا بـ 7 ألقاب لكل منهما، فيما يتصدر منتخب تونس بـ 10 ألقاب.

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