يحيى خالد لـ في الجول: خسارة المتوسط دافع لنا للفوز ببطولة إفريقيا

الإثنين، 11 يوليه 2022 - 22:36

كتب : محمد أسامة عبد الرحمن فوزي

يحيى خالد - مصر - ألمانيا - طوكيو 2020

أبدى يحيى خالد لاعب منتخب مصر لكرة اليد سعادته ببداية قوية لبطولة أمم إفريقيا بالفوز على الكاميرون.

يحيى خالد في تصريحاته لـ FilGoal.com: "بداية جيدة لنا. بدأنا المباراة بشكل جيد وفي هذه البطولة يجب أن نحضر بكامل تركيزنا وبنفس القوة منذ البداية بصرف النظر عن المنافس".

وأضاف "بإذن الله سنواصل هذه الخطوات في المباراة التالية حتى ننتقل إلى المراحل النهائية".

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وأوضح "بالتأكيد خسارة دورة ألعاب البحر المتوسط أحزنت اللاعبين. كانوا يتمنون الفوز وإسعاد الجماهير. الفريق مترابط وأخذ الخسارة كدافع أقوى لتقديم الأفضل".

وتابع يحيى خالد "المباريات الأولى عادة من نفس النوعية ولذلك كل لاعب يأخذ ربع ساعة في إطار المداورة حتى يلعب الجميع وحتى نتفادى الإصابات في الأوقات الحاسمة".

واختتم "أشكر الحضور اليوم على الدعم المتواصل، وبإذن الله نريد أن تمتلئ الصالة في المباريات المقبلة".

وسحق منتخب مصر ضيفه الكاميرون بنتيجة 40-17 في المباراة الأولى لدور المجموعات في كأس أمم إفريقيا لكرة اليد 2022.

ويتواجد منتخب مصر في المجموعة الأولى رفقة الكاميرون والمغرب.

ويلعب منتخب الكاميرون مع المغرب غدا -الثلاثاء- في الثامنة مساء بتوقيت القاهرة.

فيما تختتم منافسات المجموعة بمباراة مصر والمغرب يوم الأربعاء 13 يوليو، في الثامنة مساء أيضا.

ويتقاسم منتخبي مصر والجزائر الوصافة التاريخية للتتويج ببطولة إفريقيا بـ 7 ألقاب لكل منهما، فيما يتصدر منتخب تونس بـ 10 ألقاب.

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