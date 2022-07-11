سكاي: اسم جديد في قائمة المرشحين لدعم هجوم مانشستر يونايتد

ظهر اسم النمساوي ساسا كالادزيتش مهاجم شتوتجارت كأحد المرشحين لدعم هجوم مانشستر يونايتد خلال سوق الانتقالات الحالي، حسب تأكيدات شبكة "سكاي سبورتس".

وبحسب الشبكة، فإن المهاجم النمساوي مرشح إلى جانب بريان بروبي لاعب لايبزيج الألماني.

وكان بروبي أحد المرشحين لتدعيم هجوم مانشستر يونايتد وسط تنافس من أياكس الذي لعب له معارا الموسم الماضي.

وأجرى مانشستر يونايتد محادثات مع وكلاء اللاعب دون أن يتم عقد أي اجتماع حتى الآن.

ويبدو مانشستر يونايتد مهتما للغاية بالتعاقد مع اللاعب مع عدم وجود اهتمام من ثنائي البونديسليجا بايرن ميونخ وبوروسيا دورتموند.

كالادزيتش ابن الـ25 عاما لعب 57 مباراة مع شتوتجارت سجل خلالها 24 هدفا وصنع 9 آخرين.

وتبلغ قيمة المهاجم السوقية 25 مليون يورو.

ودعم مانشستر يونايتد صفوفه بصفقة واحدة حتى الآن وهي تيريل مالاسيا الظهير الأيسر من فينورد الهولندي.

ويستعد الشياطين الحمر للعب أولى مبارياتهم في الفترة التحضيرية أمام ليفربول غدا الثلاثاء في بانكوك.

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