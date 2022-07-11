كرة يد - أكرم يسري لـ في الجول: البطولة ليست محسومة.. ولم أتوقع الحضور الجماهيري

كرة يد - محمد علي يكشف وجهته القادمة ويشرح دور انحصار المنافسة في احترافه

كرة يد - علي زين: إفريقيا هي الهدف ولكن هذا لا ينفي أننا كنا مطالبين بدورة المتوسط