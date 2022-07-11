ديلي ميل: تشيلسي يدرس التعاقد مع جنابري

الإثنين، 11 يوليه 2022 - 22:06

كتب : FilGoal

جنابري - بايرن ميونيخ

يدرس نادي تشيلسي الإنجليزي التحول لمحاولة التعاقد مع الألماني سيرج جنابري لاعب بايرن ميونخ والمقدر بـ45 مليون جنيه إسترليني حسب صحيفة "ديلي ميل".

وحسم تشيلسي صفقة انضمام رحيم ستريلنج من مانشستر سيتي ليكون أول صفقات المالك الجديد تود بويلي حسب شبكة "ذا أثليتك" ويجري محادثات مع بطل البريميرليج للظفر بخدمات المدافع الهولندي ناثان أكي.

رغبة تشيلسي بعد تقلص فرق الحصول على البرازيلي رافينيا من ليدز يونايتد مع اقترابه من الانتقال لبرشلونة.

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وقام تشيلسي بما يسمى باستسفارات مؤقتة عن اللاعب الذي ينتهي تعاقده مع بايرن ميونخ الصيف المقبل.

وارتبط اسم سيرج جنابري بالانتقال لأرسنال وريال مدريد خلال سوق الانتقالات الحالي.

وسيسعى تشيلسي لتدعيم جديد لخط هجومه بعد خروج روميلو لوكاكو واستمرار المفاوضات مع إيه سي ميلان بخصوص انتقال حكيم زياش.

ويرغب بطل الدوري الإيطالي في الحصول على صاحب الـ29 عاما على سبيل الإعارة بينما يفضل تشيلسي البيع.

ويتواجد زياش مع تشيلسي في أمريكا حيث سيخوض البلوز الجزء الأول من فترته التحضيرية للموسم الجديد.

ويبدأ تشيلسي أولى مبارياته في الموسم الجديد للدوري الإنجليزي بمواجهة إيفرتون خارج قواعده.

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