قائمة بيراميدز - غياب علي جبر وأحمد فتحي أمام طلائع الجيش

الإثنين، 11 يوليه 2022 - 21:53

كتب : FilGoal

فريق بيراميدز قبل مواجهة الأهلي

أعلن تاكيس جونياس المدير الفني لـ بيراميدز قائمة فريقه لمواجهة طلائع الجيش في الدوري المصري الممتاز.

ويحل بيراميدز ضيفا على طلائع الجيش الثلاثاء المقبل في السادسة والنصف من مساء ضمن منافسات الجولة الـ24 من المسابقة.

ويغيب عن القائمة الثلاثي علي جبر وأحمد سامي وأحمد فتحي بسبب الإيقاف للحصول على الإنذار الثالث.

أخبار متعلقة
طريق الزمالك – بيراميدز يسقط سيراميكا ويتأهل لربع نهائي كأس مصر تشكيل كأس مصر - رمضان ولاكاي يقودان بيراميدز.. وشادي حسين مهاجم وحيد لـ سيراميكا مؤتمر جونياس: بيراميدز يواصل الصراع على لقب الدوري.. وهذا سبب استبدال أسامة جلال قائمة بيراميدز - استمرار غياب إكرامي وإبراهيم عادل أمام سيراميكا كليوباترا

وجاءت القائمة كالآتي:

حراسة المرمى: شريف إكرامي - أحمد الشناوي - يوسف نادر.

خط الدفاع: أحمد أيمن منصور - أسامة جلال - محمد حمدي - حسين السيد.

خط الوسط: إيريك تراوري - رمضان صبحي - محمد صادق - أحمد توفيق - نبيل دونجا - إبراهيم توريه - هشام محمد - وليد الكرتي - عبد الله السعيد - عبد الله مجدي - محمود صابر.

خط الهجوم: فخري لاكاي - دودو الجباس - فخر الدين بن يوسف.

ويحتل بيراميدز المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري برصيد 49 نقطة فيما يأتي طلائع الجيش في المركز السادس برصيد 36 نقطة.

اقرأ أيضا

قائمة الزمالك لمواجهة المقاولون

قائمة الأهلي لمواجهة فيوتشر

أسباب غياب ثماني الزمالك عن مواجهة المقاولون

أول تعليق من مرتضى على إيقاف كهربا

بيراميدز طلائع الجيش الدوري المصري
نرشح لكم
قائمة الأهلي - عودة ثلاثي الفريق أمام فيوتشر.. واستمرار غياب بانون في الجول يكشف أسباب غياب ثماني الزمالك عن مواجهة المقاولون العرب قائمة الزمالك - عودة عبد الغني وفتوح وأوباما أمام المقاولون العرب مران الأهلي - محاضرة بالفيديو وتدريبات خططية.. ووحيد يواصل التأهيل وفاة إسماعيل عثمان رئيس الإسماعيلي الأسبق مرتضى منصور لـ في الجول: إيقاف كهربا أكبر رد على المشككين في صحة عقده.. ولن نتنازل فيقا يوقف كهربا 6 أشهر لتخلفه عن سداد الغرامة لصالح الزمالك.. وفي الجول يكشف تفاصيل الحكم جوائز كاف - موسيماني وكيروش ضمن القائمة النهائية لجائزة أفضل مدرب في إفريقيا
أخر الأخبار
كرة يد - محمد علي يكشف وجهته القادمة ويشرح دور انحصار المنافسة في احترافه 31 دقيقة | كرة يد
كرة يد - علي زين: إفريقيا هي الهدف ولكن هذا لا ينفي أننا كنا مطالبين بدورة المتوسط 38 دقيقة | كرة يد
تقرير: فنربخشه يفسخ عقده مع أوزيل بالتراضي ومفاوضات مع ناد جديد 39 دقيقة | الكرة الأوروبية
كرة يد - سيسة لـ في الجول: بداية سهلة.. ولم نكن موفقين في المتوسط 43 دقيقة | كرة يد
يحيى خالد لـ في الجول: خسارة المتوسط دافع لنا للفوز ببطولة إفريقيا 50 دقيقة | كرة يد
سكاي: اسم جديد في قائمة المرشحين لدعم هجوم مانشستر يونايتد ساعة | ميركاتو
كرة يد - أكرم يسري لـ في الجول: البطولة ليست محسومة.. ولم أتوقع الحضور الجماهيري ساعة | كرة يد
ديلي ميل: تشيلسي يدرس التعاقد مع جنابري ساعة | ميركاتو
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 بعد نهاية الدور الأول.. تعرف على المتأهلين للبطولات الإفريقية حتى الآن 2 اتحاد الكرة يعلن أسماء الأندية المشاركة في أبطال إفريقيا والكونفدرالية 3 فيقا يوقف كهربا 6 أشهر لتخلفه عن سداد الغرامة لصالح الزمالك.. وفي الجول يكشف تفاصيل الحكم 4 خبر في الجول - نهاية موسمه.. إصابة حسين الشحات بقطع في غضروف الركبة