قائمة بيراميدز - غياب علي جبر وأحمد فتحي أمام طلائع الجيش

أعلن تاكيس جونياس المدير الفني لـ بيراميدز قائمة فريقه لمواجهة طلائع الجيش في الدوري المصري الممتاز.

ويحل بيراميدز ضيفا على طلائع الجيش الثلاثاء المقبل في السادسة والنصف من مساء ضمن منافسات الجولة الـ24 من المسابقة.

ويغيب عن القائمة الثلاثي علي جبر وأحمد سامي وأحمد فتحي بسبب الإيقاف للحصول على الإنذار الثالث.

وجاءت القائمة كالآتي:

حراسة المرمى: شريف إكرامي - أحمد الشناوي - يوسف نادر.

خط الدفاع: أحمد أيمن منصور - أسامة جلال - محمد حمدي - حسين السيد.

خط الوسط: إيريك تراوري - رمضان صبحي - محمد صادق - أحمد توفيق - نبيل دونجا - إبراهيم توريه - هشام محمد - وليد الكرتي - عبد الله السعيد - عبد الله مجدي - محمود صابر.

خط الهجوم: فخري لاكاي - دودو الجباس - فخر الدين بن يوسف.

ويحتل بيراميدز المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري برصيد 49 نقطة فيما يأتي طلائع الجيش في المركز السادس برصيد 36 نقطة.

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