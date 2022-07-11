كرة يد - مصر تفتتح أمم إفريقيا بفوز كاسح على الكاميرون

سحق منتخب مصر ضيفه الكاميرون بنتيجة 40-17 في المباراة الأولى لدور المجموعات في كأس أمم إفريقيا لكرة اليد 2022.

شهد الشوط الأول تقدم مصر بنتيجة 4-0، ثم وصل الفارق إلى 7 أهداف عند 10-3، واتسع مجددا إلى 10 أهداف عند 15-5.

اتسعت الفجوة كثيرا إلى فارق 14 هدفا بنتيجة 20-6، ثم انتهى الشوط الأول بنتيجة 20-7.

في الشوط الثاني واصل المنتخب المصري سيطرته على مجريات الأمور، ووسع الفارق إلى 20 هدفا عند نتيجة 34-14.

بلغ الفارق ذروته عند 24 هدفا بنتيجة 39-15، قبل أن تنتهي المباراة بفارق 23 هدفا (40-17).

ويتواجد منتخب مصر في المجموعة الأولى رفقة الكاميرون والمغرب.

ويلعب منتخب الكاميرون مع المغرب غدا -الثلاثاء- في الثامنة مساء بتوقيت القاهرة.









































فيما تختتم منافسات المجموعة بمباراة مصر والمغرب يوم الأربعاء 13 يوليو، في الثامنة مساء أيضا.

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