نهاية حقبة "لا ليجا سانتاندير".. الدوري الإسباني يعلن تنحي الراعي الرئيسي

الإثنين، 11 يوليه 2022 - 21:08

كتب : FilGoal

خافيير تيباس

أعلنت رابطة الدوري الإسباني "لا ليجا" وبنك سانتاندير نهاية عقد الرعاية الرئيسية بين الطرفين بنهاية الموسم المقبل (2022-2023)، ليصبح ساريا اعتبارا من موسم 2023-2024.

ووفقا لبيان رابطة الدوري، فإن القرار يأتي بسبب رغبة المؤسستين في استكشاف أشكال جديدة للتعاون بصحبة أطراف ثالثة.

وخلال الأسابيع المقبلة ستعلن "لا ليجا" عن قرارها بشأن مستقبل "الراعي الرئيسي" لموسم 2023-2024.

أخبار متعلقة
برشلونة يفقد خدمات فيران توريس قبل الفترة التحضيرية تقرير: يويفا يعرض حقوق بث بطولاته في أمريكا بمبلغ فلكي سيبقى.. بلد الوليد يفعل بند الشراء في عقد الإكوادوري بلاتا ألفيش: برشلونة لا يهتم بمن صنعوا تاريخه

وبدأت هذه الشراكة منذ موسم 2016-2017، حيث كان الدورى يسمى "لا ليجا سانتاندير".

وخلال 6 مواسم من هذا التحالف، طور الطرفان علاقة قوية تجتاز الرعاية الرئيسية، حيث تعاونا في مختلف المجالات من الترويج الخارجي وصولا لمشاريع تطوير الناشئين.

وقال خافيير تيباس رئيس الرابطة: "نقدر الثقة التي منحتوها إلى لا ليجا خلال السنوات الماضية ونحن مقتنعون بأننا سنستمر في التعاون على مشروعات مستقبلية مع بنك سانتاندير".

فيما قال أنطونيو سيمويس المدير الإقليمي للبنك في أوروبا والرئيس التنفيذي له في إسبانيا: "نحن سعداء بالتعاون مع لا ليجا خلال تلك السنوات، ومتحمسون لاستشكاف طرق جديدة للتعاون".

وانتهى الموسم الماضي بتتويج ريال مدريد بطلا للدوري الإسباني، يليه برشلونة ثم أتلتيكو مدريد.

اقرأ أيضا

قائمة الزمالك لمواجهة المقاولون

قائمة الأهلي لمواجهة فيوتشر

أسباب غياب ثماني الزمالك عن مواجهة المقاولون

أول تعليق من مرتضى على إيقاف كهربا

الدوري الإسباني سانتاندير
نرشح لكم
سيبقى.. بلد الوليد يفعل بند الشراء في عقد الإكوادوري بلاتا لبيع "بيدري الجديد"؟ رئيس لاس بالماس في مفاوضات مع برشلونة عودة إلى إسبانيا؟ لاس بالماس يحاول ضم فابريجاس أسينسيو ومركز المهاجم.. آس: تحديات أمام أنشيلوتي قبل بداية الموسم سبورت 1: عرض رابع من برشلونة لضم ليفاندوفسكي الطقس والأبطال والإجبار.. عشرة أسباب لرفض دي يونج الانتقال إلى مانشستر يونايتد سبورت: نيتو يقترب من سيلتا فيجو البيع يقترب؟ رافينيا يغيب عن رحلة ليدز التحضيرية إلى أستراليا
أخر الأخبار
نهاية حقبة "لا ليجا سانتاندير".. الدوري الإسباني يعلن تنحي الراعي الرئيسي 13 دقيقة | الدوري الإسباني
برشلونة يفقد خدمات فيران توريس قبل الفترة التحضيرية 32 دقيقة | الكرة الأوروبية
تقرير: يويفا يعرض حقوق بث بطولاته في أمريكا بمبلغ فلكي 59 دقيقة | الكرة الأوروبية
قائمة الأهلي - عودة ثلاثي الفريق أمام فيوتشر.. واستمرار غياب بانون ساعة | الكرة المصرية
مباشر أمم إفريقيا لكرة اليد - مصر (33) - (14) الكاميرون.. اكتساح ساعة | كرة يد
جوتا: سأشارك مع الفريق قريبا.. ونونيز سيكون إضافة لنا ساعة | الكرة الأوروبية
في الجول يكشف أسباب غياب ثماني الزمالك عن مواجهة المقاولون العرب ساعة | الكرة المصرية
ماجواير: تين هاج متطلب للغاية.. ولذلك ذكرت اسمه في زفافي ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 بعد نهاية الدور الأول.. تعرف على المتأهلين للبطولات الإفريقية حتى الآن 2 اتحاد الكرة يعلن أسماء الأندية المشاركة في أبطال إفريقيا والكونفدرالية 3 خبر في الجول - نهاية موسمه.. إصابة حسين الشحات بقطع في غضروف الركبة 4 محامي السعيد: المحكمة الرياضية رفضت طلب الأهلي.. وسنقبل الحوار ولكن بشرط