نهاية حقبة "لا ليجا سانتاندير".. الدوري الإسباني يعلن تنحي الراعي الرئيسي

أعلنت رابطة الدوري الإسباني "لا ليجا" وبنك سانتاندير نهاية عقد الرعاية الرئيسية بين الطرفين بنهاية الموسم المقبل (2022-2023)، ليصبح ساريا اعتبارا من موسم 2023-2024.

ووفقا لبيان رابطة الدوري، فإن القرار يأتي بسبب رغبة المؤسستين في استكشاف أشكال جديدة للتعاون بصحبة أطراف ثالثة.

وخلال الأسابيع المقبلة ستعلن "لا ليجا" عن قرارها بشأن مستقبل "الراعي الرئيسي" لموسم 2023-2024.

وبدأت هذه الشراكة منذ موسم 2016-2017، حيث كان الدورى يسمى "لا ليجا سانتاندير".

وخلال 6 مواسم من هذا التحالف، طور الطرفان علاقة قوية تجتاز الرعاية الرئيسية، حيث تعاونا في مختلف المجالات من الترويج الخارجي وصولا لمشاريع تطوير الناشئين.

وقال خافيير تيباس رئيس الرابطة: "نقدر الثقة التي منحتوها إلى لا ليجا خلال السنوات الماضية ونحن مقتنعون بأننا سنستمر في التعاون على مشروعات مستقبلية مع بنك سانتاندير".

فيما قال أنطونيو سيمويس المدير الإقليمي للبنك في أوروبا والرئيس التنفيذي له في إسبانيا: "نحن سعداء بالتعاون مع لا ليجا خلال تلك السنوات، ومتحمسون لاستشكاف طرق جديدة للتعاون".

وانتهى الموسم الماضي بتتويج ريال مدريد بطلا للدوري الإسباني، يليه برشلونة ثم أتلتيكو مدريد.

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