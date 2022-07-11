برشلونة يفقد خدمات فيران توريس قبل الفترة التحضيرية

الإثنين، 11 يوليه 2022 - 20:50

كتب : FilGoal

فيران توريس

أعلن نادي برشلونة إصابة فيران توريس مهاجم الفريق قبل بداية الفترة التحضيرية للموسم المقبل.

فيران توريس

النادي : برشلونة

برشلونة

ويستعد فريق برشلونة للسفر إلى الولايات المتحدة السبت المقبل ضمن خطط الفريق في الفترة التحضيرية للموسم الجديد.

وقال برشلونة في بيان رسمي: "تعرض توريس لإصابة في قدمه اليمنى، وستتوقف مدة الغياب على وتيرة التعافي".

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ومن المقرر أن يخوض البلاوجرانا عدة مباريات ضد إنتر ميامي الأمريكي وريال مدريد الإسباني ويوفنتوس الإيطالي.

وستكون أول مباراة تحضيرية لكتيبة تشافي هرنانديز المدير الفني للفريق أمام فريق أولوت الإسباني الأربعاء المقبل.

توريس (22 عاما) انضم إلى برشلونة قادما من مانشستر سيتي خلال سوق الانتقالات الشتوية الماضية.

وسجل توريس 7 أهداف مع برشلونة خلال 26 مباراة لعبها بقميص البلوجرانا.

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