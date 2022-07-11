جوتا: سأشارك مع الفريق قريبا.. ونونيز سيكون إضافة لنا

أعطى ديوجو جوتا لاعب ليفربول مستجدات بخصوص إصابته التي تعرضها إليها مع البرتغال خلال الصيف الجاري موضحا رأيه في الصفقات الجديدة.

ديوجو جوتا النادي : ليفربول ليفربول

ويتواجد جوتا حاليا رفقة ليفربول في الفترة التحضيرية للموسم المقبل والتي سيبدأها بمباراة أمام مانشستر يونايتد غدا -الثلاثاء- في تايلاند.

وصرّح جوتا: "أصبت في المباراة الأخيرة مع البرتغال كان حظي سيئا للغاية، لدي فصل الصيف لأتعافى جيدًا وأبدأ الموسم التحضيري بكامل قوتي".

وعن احتمالية مشاركته أمام يونايتد، رد: "لقد كنت مع المنتخب الوطني وعدت للتو بالأمس، لذلك ما زلت بحاجة إلى القيام بالخطوات الأخيرة لأكون مع الفريق بنسبة 100 في المائة، لذا من المحتمل أن يكون هذا مبكرًا جدًا، لكنني سأكون مستعدًا قريبًا جدًا".

وعن التعاقد مع داروين نونيز، علق: "أنا أتابع الدوري البرتغالي بشكل جيد، وما فعله العام الماضي كان مذهلاً، الأمر ليس بالسهولة التي قد يعتقدها البعض".

وتابع "لقد سجل الكثير من الأهداف، بما في ذلك في دوري الأبطال وضدنا، لذلك أعتقد أنه يمكننا توقع الكثير منه، آمل أن يكون له نفس التأثير الذي أحدثه لويس دياز العام الماضي لأن ذلك سيكون مهمًا بالنسبة لنا".

وتعاقد ليفربول مع فابيو كارفاليو وكالفن رامزي وداروين نونيز، فيما غادره ساديو ماني إلى بايرن ميونيخ ونيكو ويليامز إلى نوتنجهام فورست.

وكان جوتا (25 عاما) انتقل إلى ليفربول صيف 2020، وشارك مع الفريق منذ قدومة في 54 مباراة سجل خلالها 24 هدفا وصنع 6 آخرين.

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