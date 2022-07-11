جوتا: سأشارك مع الفريق قريبا.. ونونيز سيكون إضافة لنا

الإثنين، 11 يوليه 2022 - 19:42

كتب : FilGoal

هدف ديوجو جوتا مع ليفربول أمام مانشستر سيتي

أعطى ديوجو جوتا لاعب ليفربول مستجدات بخصوص إصابته التي تعرضها إليها مع البرتغال خلال الصيف الجاري موضحا رأيه في الصفقات الجديدة.

ديوجو جوتا

النادي : ليفربول

ليفربول

ويتواجد جوتا حاليا رفقة ليفربول في الفترة التحضيرية للموسم المقبل والتي سيبدأها بمباراة أمام مانشستر يونايتد غدا -الثلاثاء- في تايلاند.

وصرّح جوتا: "أصبت في المباراة الأخيرة مع البرتغال كان حظي سيئا للغاية، لدي فصل الصيف لأتعافى جيدًا وأبدأ الموسم التحضيري بكامل قوتي".

أخبار متعلقة
صلاح ونونيز على رأس قائمة ليفربول لجولة تايلاند وسنغافورة كلوب يتحدث عن صفقة الموسم وثنائي المستقبل في ليفربول ليفربول يجدد تعاقد جو جوميز بعقد طويل الأمد ليفربول يوضح موقفه من ضم أسينسيو

وعن احتمالية مشاركته أمام يونايتد، رد: "لقد كنت مع المنتخب الوطني وعدت للتو بالأمس، لذلك ما زلت بحاجة إلى القيام بالخطوات الأخيرة لأكون مع الفريق بنسبة 100 في المائة، لذا من المحتمل أن يكون هذا مبكرًا جدًا، لكنني سأكون مستعدًا قريبًا جدًا".

وعن التعاقد مع داروين نونيز، علق: "أنا أتابع الدوري البرتغالي بشكل جيد، وما فعله العام الماضي كان مذهلاً، الأمر ليس بالسهولة التي قد يعتقدها البعض".

وتابع "لقد سجل الكثير من الأهداف، بما في ذلك في دوري الأبطال وضدنا، لذلك أعتقد أنه يمكننا توقع الكثير منه، آمل أن يكون له نفس التأثير الذي أحدثه لويس دياز العام الماضي لأن ذلك سيكون مهمًا بالنسبة لنا".

وتعاقد ليفربول مع فابيو كارفاليو وكالفن رامزي وداروين نونيز، فيما غادره ساديو ماني إلى بايرن ميونيخ ونيكو ويليامز إلى نوتنجهام فورست.

وكان جوتا (25 عاما) انتقل إلى ليفربول صيف 2020، وشارك مع الفريق منذ قدومة في 54 مباراة سجل خلالها 24 هدفا وصنع 6 آخرين.

اقرأ أيضا:

إيقاف كهربا 6 شهور

أول تعليق من مرتضى على إيقاف كهربا

"طُردوا من الفندق".. أزمة كبرى لبعثة السومو في الألعاب العالمية

نتيجة هائلة في افتتاح مباريات أمم إفريقيا لليد

تعرف على قائمة المرشحين لأفضل لاعب إفريقي

ليفربول ديوجو جوتا مانشستر يونايتد
نرشح لكم
ماجواير: تين هاج متطلب للغاية.. ولذلك ذكرت اسمه في زفافي ألفيش: برشلونة لا يهتم بمن صنعوا تاريخه كلوب: رحيل ماني؟ صلاح وفيرمينو هنا مع المزيد من الجودة بوجبا: لا أستطيع الانتظار للفوز بالألقاب مع يوفنتوس كريستال بالاس يتعاقد مع شيخ دوكوري العودة لمكان تألقه.. بوجبا ينضم إلى يوفنتوس رومانو: سبورتنج لشبونة توصل لاتفاق مع برشلونة بشأن ترينكاو رومانو: ليدز في طريقه للموافقة على عرض برشلونة الجديد
أخر الأخبار
مباشر أمم إفريقيا لكرة اليد - مصر × الكاميرون.. الخطوة الأولى 3 دقيقة | كرة يد
جوتا: سأشارك مع الفريق قريبا.. ونونيز سيكون إضافة لنا 9 دقيقة | الكرة الأوروبية
في الجول يكشف أسباب غياب ثماني الزمالك عن مواجهة المقاولون العرب 25 دقيقة | الكرة المصرية
ماجواير: تين هاج متطلب للغاية.. ولذلك ذكرت اسمه في زفافي 27 دقيقة | الدوري الإنجليزي
قائمة الزمالك - عودة عبد الغني وفتوح وأوباما أمام المقاولون العرب 39 دقيقة | الكرة المصرية
مران الأهلي - محاضرة بالفيديو وتدريبات خططية.. ووحيد يواصل التأهيل 59 دقيقة | الكرة المصرية
ألفيش: برشلونة لا يهتم بمن صنعوا تاريخه ساعة | الكرة الأوروبية
كلوب: رحيل ماني؟ صلاح وفيرمينو هنا مع المزيد من الجودة ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 بعد نهاية الدور الأول.. تعرف على المتأهلين للبطولات الإفريقية حتى الآن 2 اتحاد الكرة يعلن أسماء الأندية المشاركة في أبطال إفريقيا والكونفدرالية 3 خبر في الجول - نهاية موسمه.. إصابة حسين الشحات بقطع في غضروف الركبة 4 محامي السعيد: المحكمة الرياضية رفضت طلب الأهلي.. وسنقبل الحوار ولكن بشرط