احتكار ثلاثي لـ 24 نسخة.. تعرف على تاريخ بطولة إفريقيا لكرة اليد

24 نسخة أقيمت حتى الآن من بطولة إفريقيا لكرة اليد.

يحتكرها مثلث تونس والجزائر ومصر، بواقع 10 ألقاب لتونس و7 لكل من مصر والجزائر.

تعرف على بطل ووصيف كل نسخة حتى الآن، قبل انطلاق نسخة 2022 في مصر.

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