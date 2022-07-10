أمم إفريقيا لـ كرة اليد - مصر لفض الشراكة مع الجزائر وملاحقة نسور قرطاج

تستضيف مصر النسخة 25 من بطولة أمم إفريقيا لرجال كرة اليد خلال الفترة من 11 إلى 18 من يوليو الجاري بحثا عن فض الشراكة مع الجزائر وملاحقة الرقم القياسي لمنتخب تونس.

ويمتلك المنتخب المصري سبعة ألقاب من بطولة إفريقيا بالتساوي مع المنتخب الجزائري، بينما تونس في الصدارة بـ عشرة ألقاب.

وتقام البطولة على صالتي حسن مصطفى و6 أكتوبر بمشاركة 13 منتخبا مقسمين على أربع مجموعات.

ويتأهل أصحاب المراكز الخمسة الأولى إلى منافسات كأس العالم 2023 المقرر إقامتها في بولندا والسويد في يناير المقبل.

ولم يسبق لأي منتخب سوى الثلاثي مصر وتونس والجزائر الفوز بلقب بطولة إفريقيا من قبل في 24 نسخة.

تاريخ الفراعنة

غاب المنتخب المصري عن أول نسختين من البطولة عامي 1974 و1976 بينما شهدت نسخة 1979 في الكونغو، المشاركة المصرية الأولى.

حقق المنتخب المصري المركز الثاني والميدالية الفضية في المشاركة الأولى، ولم يغب الفراعنة عن المشاركات القارية منذ ذلك الحين وحتى الآن.

ورغم المشاركات المصرية المتتالية، لم ينجح الفراعنة في حصد اللقب بأول ست مشاركات إذ حقق المنتخب المركز الرابع ثلاث مرات والثاني ثلاث مرات أخرى.

في تلك الفترة كانت الجزائر قد وصلت إلى لقبها القاري الخامس مقابل ثلاثة فقط لتونس.

ويحافظ المنتخب الجزائري على رقمه الأفضل بأنه المنتخب الوحيد الذي فاز باللقب خمس مرات متتالية بالإضافة لكونه الفريق الوحيد الذي حصد اللقب في عقد واحد وكان ذلك في الثمانينيات خلال الفترة من 1981 إلى 1989.

واعتلى الفراعنة منصة التتويج بحصد كأس البطولة والميدالية الذهبية لأول مرة عام 1991 على حساب الجزائر بالبطولة التي أقيمت في مصر وقتها.

وأضافت مصر لقبها الثاني في النسخة التالية عام 1992 في كوت ديفوار وهذه المرة على حساب تونس.

ويعتبر الفوز باللقب مرتين متتاليتين هو السلسلة الأفضل لمنتخب مصر حتى هذه اللحظة إذ لم يتحقق أكثر من ذلك مجددا.

ومنذ عام 1998 والتي أقيمت في جنوب إفريقيا وحصد لقبها نسور قرطاج، تتبادل مصر وتونس اللقب في 12 بطولة متتالية باستثناء تتويج الجزائر بنسخة 2014.

وحقق منتخب مصر لقب النسخة الأخيرة وهو اللقب السابع في تاريخ الفراعنة ليتساوى مع الجزائر.

فض الشراكة مع الجزائر

شهدت فترة الثمانينيات الفترة الذهبية للمنتخب الجزائري في بطولة إفريقيا.

حصد محاربو الصحراء لقب البطولة خمس مرات متتالية في الفترة من 1981 إلى 1989.

أضافت الجزائر إلى رصيدها لقبين آخرين أولهما كان في 1996 على حساب تونس بالبطولة التي أقيمت في بنين.

وشهدت تلك البطولة آخر لجوء لأشواط إضافية بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل.

وغابت الجزائر عن منصات التتويج في العقد الأول منذ بداية الألفية إذ لم يحصد محاربو الصحراء أي لقب من 2000 إلى 2010.

وحقق منتخب الجزائر مفاجأة كبرى في 2014 بعد ابتعاده عن كأس البطولة وحصد اللقب بعد غياب 18 عاما بالفوز على تونس 25-21 في النهائي.

ووسع وقتها منتخب الجزائر الفارق بينه وبين منتخب مصر قبل أن يضيف الفراعنة لقبي 2016 و2020 ليصبح رصيد كل منهما 7 ألقاب.

تفوق نسور قرطاج

يتربع منتخب تونس على صدارة المنتخبات المتوجة بلقب إفريقيا برصيد 10 مرات.

حقق نسور قرطاج اللقب في أول ثلاث نسخ أقيمت قبل أن يحقق لقبه الرابع عام 1994 بعد 15 عاما من لقبه الثالث.

ومنذ نسخة 1994 لم تمر نسختين متتاليتين دون تتويج نسور قرطاج باللقب مرة على الأقل سوى في نسختي 2014 و2016 والتي فاز بهما منتخبي الجزائر ومصر على الترتيب.

ولم يغب نسور قرطاج عن النهائي في الألفية الجديدة سوى في نسخة 2000 والتي كانت بين مصر والجزائر.

ويعتبر المنتخب التونسي أكثرمن وصل إلى المباراة النهائية -18 مرة- لكنه خسر النهائي في ثمانية منهم.

وتكرر النهائي في الثلاث نسخ الأخيرة من البطولة بين تونس ومصر وحصد الفراعنة اللقب مرتين بينهم النسخة الأخيرة والتي أقيمت في تونس.

حال حصد منتخب مصر اللقب سيقلص الفارق بينه وبين تونس إلى لقبين فقط بينما حال تتويج نسور قرطاج سيواصل الابتعاد بالصدارة برفع رصيده إلى 11 نسخة.

تكرار إنجاز تيدمان

بدأت إنجازات منتخب مصر في كرة اليد تحت قيادة باول تيدمان وحصد الفراعنة لقبهم القاري الأول عام 1991.

ولم تتوقف إنجازات تيدمان على المستوى القاري فقط بل شهدت تواجد عالمي وأولمبي.

وأضافت كتيبة تيدمان اللقب الثاني لمصر سريعا في النسخة التالية عام 1992.

ولم ينجح الفراعنة منذ ذلك اللقب في حصد البطولة مرتين رغم التطور القوي في الألفية.

ويسعى منتخب مصر تحت قيادة روبرتو باروندو في التتويج باللقب للمرة الثانية على التوالي منذ ثنائية 1991 و1992.

ونجح باروندو في قيادة مصر لحصد اللقب الأخير على حساب تونس في أرض الأخير وسط تفوق تام للفراعنة.

وواصل باروندو قيادة مصر لمستويات رائعة في بطولتي العالم 2021 وأولمبياد طوكيو.

وحان الوقت الآن لحصد اللقب القاري للعام الثاني على التوالي قبل الاتجاه إلى بطولة العالم 2023.

النسخة الحالية

تقام النسخة الحالية بـ13 منتخبا بعد انسحاب كينيا وتم تقسيم المنتخبات على أربع مجموعات.

يتأهل أصحاب المراكز الخمسة الأولى إلى منافسات بطولة العالم 2023 المقرر إقامتها في يناير المقبل بدولتي السويد وبولندا.

وحال تصدر منتخبا مصر وتونس مجموعتهما كما هو متوقع ستشهد النسخة الحالية نهائي مختلف عن الثلاث نسخ الأخيرة والتي أقيمت بين الفريقين.

إذ في تلك الحالة سيلعب منتخبا مصر وتونس في نصف النهائي على صالة حسن مصطفى يوم 16 من شهر يوليو الجاري في نهائي مبكر.

وكان من المقرر أن تقام النسخة 24 من بطولة أمم إفريقيا في المغرب يناير الماضي على أن تقام النسخة التالية في 2024 بالجزائر، ولكن بسبب خلافات سياسية بين البلدين قرر الاتحاد الإفريقي منح النسختين إلى مصر.

وجاءت مجموعات النسخة الحالية كالتالي:

الأولى: مصر - المغرب - الكاميرون

الثانية: الجزائر - الجابون - غينيا

الثالثة: تونس - كاب فيردي - نيجيريا

الرابعة: أنجولا - الكونغو الديمقراطية - السنغال - زامبيا

ويتأهل أول وثاني كل مجموعة إلى ربع النهائي الذي يقام بالنظام الإقصائي بخروج المغلوب.

وتستضيف مصر البطولة للمرة السادسة لتصبح أكثر من استضاف المنافسة القارية بعد تنظيم تونس البطولة في خمس مرات سابقة.

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مصر × تونس (نهائي آخر 3 نسخ من البطولة)

في حال تصدر مصر وتونس مجموعتهما (كما هو متوقع) ستكون المواجهة مبكرة في النسخة الحالية في نصف النهائي

مصر 7 ألقاب - تونس 10 ألقاب

أخر لقب لمصر في 2020 على حساب تونس

آخر لقب لتونس على حساب مصر في 2018

تاريخ مواجهات مصر وتونس في نهائي بطولات إفريقيا.

- حقق المنتخب المصري خمسة ألقاب من أصل سبعة على حساب المنتخب التونسي.

- حقق المنتخب التونسي خمسة ألقاب من أصل عشرة على حساب منتخب مصر.

وجاء تاريخ المواجهات في النهائي بينهما كالتالي:

1976

في النسخة الثانية من البطولة توج منتخب تونس باللقب للمرة الثانية على التوالي وكانت هذه المرة على حساب مصر 15-14، قبل أن يتم استبعاد نتائج مصر وحرمانها من الميدالية الفضية.

1979

في النسخة الثالثة من مسابقة أمم إفريقيا تغلب منتخب تونس على المنتخب المصري في المباراة النهائية 21-17 في البطولة التي أٌقيمت بدولة الكونغو، ليحقق نسور قرطاج وقتها اللقب الثالث على التوالي في ظل بحث الفراعنة عن اللقب الأول.

1992

نجح المنتخب المصري في الفوز على منتخب تونس بالبطولة التي أقيمت بدولة كوت ديفوار، ليحقق الفراعنة وقتها اللقب الثاني على التوالي.

2004

حقق الفراعنة اللقب الرابع في تاريخ مصر بالبطولة بعد الفوز على منتخب تونس 31-28 في المباراة النهائية التي أقيمت بمصر.

2006

رفع المنتخب التونسي رصيده من الألقاب إلى سبعة بعد الفوز على مصر في المباراة النهائية 26-21 بالبطولة التي أقيمت بتونس.

2008

نجح المنتخب المصري في تحقيق لقبه الخامس بالبطولة التي أقيمت بأنجولا بعد الفوز على منتخب تونس 27-25 في المباراة النهائية.

2010

للمرة الرابعة على التوالي أٌقيم نهائي البطولة بين منتخبي مصر وتونس، ورغم تنظيم مصر للبطولة على أرضها إلا أن منتخب تونس نجح في خطف اللقب بالفوز 24-21 في المباراة النهائية.

2016

العودة من جديد للنهائي بين الفراعنة ونسور قرطاج بعد غياب نسختين وحقق منتخب مصر الفوز على تونس 21-19 في المباراة النهائية بالبطولة التي أقيمت باستاد القاهرة.

2018

نجح المنتخب التونسي في رفع رصيده إلى 10 ألقاب قارية بعد الفوز على مصر في النهائي الذي أقيم بالجابون بنتيجة 26-24.

2020

حصد الفراعنة لقبهم السابع بعد الفوز على تونس في أرض الأخير بالمباراة النهائية بنتيجة 27-23.