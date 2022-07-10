كرة يد - تقرير: منع لاعب الجزائر من السفر لمصر بسبب الخدمة الوطنية

الأحد، 10 يوليه 2022 - 16:45

كتب : FilGoal

منتخب الجزائر لكرة

خرج ياسين جديد لاعب شباب براقي ومنتخب الجزائر لكرة اليد من قائمة منتخب بلاده التي ستشارك في كأس الأمم الإفريقية بسبب منعه من السفر وفقا لصحيفة الهداف الجزائرية.

اللاعب تم منعه من السفر لمصر بعد أن أوقفته شرطة الحدود الجزائرية في المطار بسبب وضعيته من الخدمة الوطنية.

وخرج اللاعب من القائمة بعد أن فشل في السفر إلى مصر.

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وتقام بطولة أمم إفريقيا لكرة اليد في نسختها الـ25 خلال الفترة من 11 إلى 18 يوليو الجاري على صالتي حسن مصطفى وأكتوبر الدولية.

ويلعب منتخب الجزائر في المجموعة الثانية بجانب كل من غينيا والجابون.

ويفتتح منتخب الجزائر مبارياته بمواجهة غينيا يوم الثلاثاء على صالة حسن مصطفى.

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