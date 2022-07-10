عودة إلى إسبانيا؟ لاس بالماس يحاول ضم فابريجاس

يحاول فريق لاس بالماس الإسباني ضم سيسك فابريجاس لاعب موناكو السابق وفقا لصحيفة ماركا الإسبانية.

سيسك فابريجاس النادي : لاعب حر لاس بالماس

وفقا للصحيفة فإن العديد من الشائعات من داخل الفريق الأصفر قد انتشرت عن محاولة ضم فابريجاس لمشورع النادي لموسم 2022/2023 ولكن على الرغم من ذلك فإن اللاعب الإسباني لا يزال بعيدا جدا عن الانضمام للفريق.

ميجيل أنخيل راميريز رئيس النادي هو من حاول إقناع فابريجاس شخصيا بالانضمام للفريق ولكن على الرغم من ذلك فإن العرض لم يقنعه وسيكون من الصعب الموافقة على شروط اللاعب المالية.

وفي حالة العودة سيكون لاس بالماس هو النادي الإسباني الثاني الذي يلعب له خلال مسيرته بعد أن لعب في صفوف برشلونة لمدة ثلاثة مواسم.

وينشط لاس بالماس في دوري الدرجة الثانية الإسباني وفشل الفريق في الصعود للدرجة الأولى خلال الموسم الماضي بعد الهزيمة في قبل نهائي ملحق الصعود.

فابريجاس كان قد أعلن رحيله عن موناكو بنهاية الموسم الماضي بعد نتهاء تعاقده مع الفريق ولا يزال اللاعب يبحث عن نادي للانضمام إليه في الموسم المقبل.

اللاعب صاحب الـ 35 عاما شارك مع موناكو خلال الموسم الماضي في 6 مباريات فقط في جميع البطولات وصنع خلالهم هدف وحيد.

وانضم فابريجاس لموناكو في 2019 وخلال تلك الفترة شارك في 64 مباراة وتمكن من تسجيل 4 أهداف وصنع 9.

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