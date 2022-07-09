الشباب السعودي يضم جريجوري كريتشوفياك

أعلن نادي الشباب السعودي التعاقد مع البولندي جريجوري كريتشوفياك قادما من كراسنودار الروسي.

جرزيجورز كريتشوفياك النادي : لوكوموتيف موسكو كراسنودار الشباب

ويمتد تعاقد لاعب الوسط البولندي البالغ 32 عاما لمدة موسم واحدة ليدعم الفريق المُلقب بـ "الليوث"، ولم يُكشف بعد عن قيمة الصفقة.

وأصبح كريشتوفياك رابع صفقات الفريق الذي أنهى الموسم المنقضي رابعا في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان.

وضم الفريق في سوق الانتقالات الجارية كل من: الحارس الكوري سيونج جيو كيم من كاشيوا ريسول الياباني وأحمد عبده من الوحدة السعودي والإنجليزي مو أدامز من إنتر ميامي الأمريكي.

Al Shabab has signed the Poland international "Grzegorz Krychowiak" on a one-years deal. 🦁🤍 #ShababFC #Alshabab pic.twitter.com/KkGZKcYwnI — Al Shabab Saudi Club 🇸🇦 (@ShababSaudiFc) July 8, 2022

وقضى لاعب الوسط البولندي مسيرة طويلة في الملاعب الأوروبية فبدأ مع بوردو ونانت وستاد ريمس في فرنسا.

وفي 2014 انتقل إلى إشبيلية الإسباني مقابل 5.5 ملايين يورو، وبعد موسمين في الأندلس انضم لصفوف باريس سان جيرمان مقابل 27 مليون يورو.

موسم وحيد في العاصمة الفرنسية وانتقل إلى وست بروميتش ألبيون الإنجليزي على سبيل الإعارة.

أعير البولندي مرة أخرى إلى لوكوموتيف موسكو الروسي وانضم في 2019 بشكل نهائي مقابل 12 مليون يورو.

وفي 2021 انضم إلى كراسنودار الروسي وأعير في مارس الماضي إلى أيك أثينا اليوناني.

بقميص منتخب بولندا خاض 91 مباراة دولية وسجل 5 أهداف وشارك في يورو 2016 و2020 وكأس العالم 2018.

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