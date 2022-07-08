لا مزيد من الأساطير.. كارتاخينيس ينهي انتظار 82 عاما ويتوج بلقب الدوري الكوستاريكي

أضاف نادي كارتاخينيس اللقب الرابع في تاريخه لمسابقة الدوري الكوستاريكي والأول له منذ 82 عاما.

أقدم نادٍ في كوستاريكا والذي تاسس عام 1906 أنهى فترة جفاف استمرت لفترة طويلة وقضت على سلسلة من الأساطير التي أثرت على الفريق، وأبرزها السحر وطقوس دينية.

لقب الفريق الأخير تحقق موسم 1940، إذ فاز الفريق على سبورت هيريديانو في النهائي بنتيجة 4-3 في مباراة نهائية أقيمت في 12 يناير 1941.

فتقول الأساطير، أنه بعد حصد الفريق للقب الدوري، أقيمت حفلة ضخمة في كارتاخو ووصل المشجعون واللاعبون في حالة سُكر إلى بازيليك لوس أنجلوس، فأخبرهم الكاهن أنهم لن يكونوا أبطالا حتى يموت جميع اللاعبين الذين دنسوا المقدسات.

ونسبت أسطورة أخرى للإلقاء تعويذة شريرة تحت أرضية الملعب لتمنع الفريق من الفوز بالألقاب.

وبالفعل استمرت لعنة الفريق لما يزيد عن 8 عقود وكُسرت بحصد لقب الدوري.

النادي أنهى مرحلة كلاوسورا من مسابقة الدوري في المركز الثالث وفي المرحلة النهائية استطاع الوصول للنهائي لمواجهة ألاخيولينسي ففاز ذهابا بهدف دون رد.

في الإياب خسر بنفس النتيجة ولجأ الفريقان لشوطين إضافيين، وسجل جيوفاني كامبوس هدف التعادل وحسم اللقب الغائب.

عقب اللقاء قال جينر سيجورا المدير الفني للفريق: "إنها نعمة. لا يسعني إلا أن أشكر الله. هذا بسبب مجموعة العمل الكاملة التي كانت حولنا. أنا ممتن جدا للجميع لأنني الرئيس، لكن العديد من المتعاونين ورائي. لتحقيق هذه الأشياء، عليك العمل كفريق واحد".

وتتبع كوستاريكا نظام الدوريات اللاتينية بتقسيم الموسم إلى دوريين تحت مسمى أبرتوروا وكلاوسورا.

ورغم فترة الجفاف الطويلة إلا أن الفريق سبق له أن حقق لقب الكأس 6 مرات ودوري أبطال كونكاكاف عام 1994 خلال الـ 80 عاما الأخيرة.

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