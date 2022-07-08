تقرير تركي: جالاتاسراي أودع قيمة صفقة مصطفى محمد في حساب نادي الزمالك

الجمعة، 08 يوليه 2022 - 21:45

كتب : FilGoal

مصطفى محمد - جالاتاسراي

أودع جالاتاسراي التركي مبلغ 4 ملايين دولار إلى حساب نادي الزمالك وهي قيمة المستحقات المتأخرة في صفقة مصطفى محمد.

وبحسب قناة "TRT" التركية فأن النادي دفع قيمة الصفقة بعدما أعلن منذ عدة أشهر ضم اللاعب حتى صيف 2025 بشكل نهائي.

وذكر موقع " milliyet" التركي في وقت سابق أن الفريق التركي اتفق مع الزمالك على مد مهلة دفع 4 ملايين يورو من الأول من شهر يوليو الجاري إلى العاشر من الشهر نفسه.

أخبار متعلقة
تقرير تركي: رحيل مصطفى محمد من جالاتا سراي يتوقف على انضمام هداف سويسرا تقرير تركي: مد مهلة الزمالك لـ جالاتا سراي بشأن مستحقات مصطفى محمد الذي يقترب من الرحيل نائب رئيس جالاتا سراي: لا توجد مشكلة في دفع أموال انتقال مصطفى محمد إلى الزمالك تقرير: جالاتا سراي يحدد سعر مصطفى محمد.. وشالكه وريمس أبرز المهتمين بضمه

وكان جالاتا سراي أعلن سابقا ضم مصطفى من الزمالك نهائيا بعقد يمتد لـ2025 لكنه لم يسدد كافة المستحقات لإتمام الانتقال.

ولكن على الرغم من ذلك فقد أشار التقرير إلى أن مصطفى يعد أقرب اللاعبين في هجوم الفريق التركي للرحيل بين مباي دياني وبافيتمبي جوميز.

وأشار التقرير إلى أن قيمة مصطفى محمد السوقية تبلغ 6 مليون و500 ألف يورو، لكن النادي التركي يتوقع الحصول على مبلغ ما بين 8 لـ10 ملايين يورو ليسمح له بالرحيل.

وكان مصدر مقرب من مصطفى محمد قال في وقت سابق لـFilGoal.com: " "ننتظر تقدم ريمس بعرض رسمي إلى جالاتا سراي خلال الأيام المقبلة لإتمام الانتقال".

وأردف "العرض سيكون عبارة عن إعارة مع أحقية شراء".

وبسؤاله عن صحة التقارير الصحفية المنتشرة حول وجود اهتمام من شالكة الألماني بضم مصطفى أجاب "لم نتحدث مع شالكة أبدا".

وواصل "الاهتمام بمصطفى حاليا هو من الأندية الفرنسية تولوز ومونبيليه ولانس".

قبل أن يتم المصدر حديثه "لكن الجدية في المفاوضات مع اللاعب هي من ريمس".

وسجل مصطفى 17 هدفا وصنع خمسة في 57 مباراة خاضها مع جالاتا سراي.

ولم يتوج مصطفى محمد مع جالاتا سراي بأي بطولة حتى الآن وفشل في التأهل لأي مسابقة أوروبية الموسم المقبل بعد احتلال المركز الـ13 في جدول ترتيب الدوري التركي.

اقرأ أيضًا

خاص - موقف روي فيتوريا من تدريب المنتخب

روي فيتوريا.. مستعد لكل شيء

لاعب ريال مدريد يتحدث عن صلاح

الرجاء المغربي يستغنى عن 11 لاعبا

مصطفى محمد جالاتاسراي الزمالك
نرشح لكم
صاروخ النني "القائد" و90 ثانية لـ جيسوس يكتبان انتصار أرسنال على نورنبيرج وديا تقرير تركي: رحيل مصطفى محمد من جالاتا سراي يتوقف على انضمام هداف سويسرا تقرير: رابطة الدوري السعودي تحدد شروط البث التلفزيوني.. وبي إن سبورتس خارج المنافسة جناح طرابزون: انضمام تريزيجيه سيمثل قوة كبيرة لنا رئيس طرابزون: تريزيجيه قدم التضحيات اللازمة من أجل الانتقال لنا تريزيجيه يختار الانضمام لتدريبات طرابزون مبكرا تريزيجيه: طرابزون سيواصل التتويج بالبطولات في المواسم الـ4 المقبلة وأنا معهم أستون فيلا يوجه الشكر لـ تريزيجيه.. والجناح المصري يرد
أخر الأخبار
لا مزيد من الأساطير.. .. كارتاخينيس ينهي انتظار 82 عاما ويتوج بلقب الدوري الكوستاريكي 8 دقيقة | أمريكا
تقرير: بعد نجاح المهمة.. طارق مصطفي جدد تعاقده مع أولمبيك آسفي 10 دقيقة | الوطن العربي
بيدري يرث إنييستا.. أبرز أصحاب الرقم 8 في تاريخ برشلونة 41 دقيقة | الدوري الإسباني
تقرير تركي: جالاتاسراي أودع قيمة صفقة مصطفى محمد في حساب نادي الزمالك ساعة | المحترفون
مران الزمالك - جلسة بين فيريرا وزيزو والجزيري.. وتألق رباعي في التقسيمة ساعة | الكرة المصرية
تقرير: جارسيا يطالب النصر السعودي بالتعاقد مع يانوزاي ساعة | الوطن العربي
لوكا يوفيتش إلى فيورنتينا 2 ساعة | ميركاتو
القميص رقم 22 جاهز.. دي ماريا إلى يوفنتوس 2 ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 رسالة ملكية وسخرية من جاري نيفيل.. كيف تفاعل نجوم ليفربول مع تجديد صلاح 2 بعد نهاية الدور الأول.. تعرف على المتأهلين للبطولات الإفريقية حتى الآن 3 اتحاد الكرة يعلن أسماء الأندية المشاركة في أبطال إفريقيا والكونفدرالية 4 خبر في الجول - نهاية موسمه.. إصابة حسين الشحات بقطع في غضروف الركبة