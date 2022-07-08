تقرير تركي: جالاتاسراي أودع قيمة صفقة مصطفى محمد في حساب نادي الزمالك

أودع جالاتاسراي التركي مبلغ 4 ملايين دولار إلى حساب نادي الزمالك وهي قيمة المستحقات المتأخرة في صفقة مصطفى محمد.

وبحسب قناة "TRT" التركية فأن النادي دفع قيمة الصفقة بعدما أعلن منذ عدة أشهر ضم اللاعب حتى صيف 2025 بشكل نهائي.

وذكر موقع " milliyet" التركي في وقت سابق أن الفريق التركي اتفق مع الزمالك على مد مهلة دفع 4 ملايين يورو من الأول من شهر يوليو الجاري إلى العاشر من الشهر نفسه.

وكان جالاتا سراي أعلن سابقا ضم مصطفى من الزمالك نهائيا بعقد يمتد لـ2025 لكنه لم يسدد كافة المستحقات لإتمام الانتقال.

ولكن على الرغم من ذلك فقد أشار التقرير إلى أن مصطفى يعد أقرب اللاعبين في هجوم الفريق التركي للرحيل بين مباي دياني وبافيتمبي جوميز.

وأشار التقرير إلى أن قيمة مصطفى محمد السوقية تبلغ 6 مليون و500 ألف يورو، لكن النادي التركي يتوقع الحصول على مبلغ ما بين 8 لـ10 ملايين يورو ليسمح له بالرحيل.

وكان مصدر مقرب من مصطفى محمد قال في وقت سابق لـFilGoal.com: " "ننتظر تقدم ريمس بعرض رسمي إلى جالاتا سراي خلال الأيام المقبلة لإتمام الانتقال".

وأردف "العرض سيكون عبارة عن إعارة مع أحقية شراء".

وبسؤاله عن صحة التقارير الصحفية المنتشرة حول وجود اهتمام من شالكة الألماني بضم مصطفى أجاب "لم نتحدث مع شالكة أبدا".

وواصل "الاهتمام بمصطفى حاليا هو من الأندية الفرنسية تولوز ومونبيليه ولانس".

قبل أن يتم المصدر حديثه "لكن الجدية في المفاوضات مع اللاعب هي من ريمس".

وسجل مصطفى 17 هدفا وصنع خمسة في 57 مباراة خاضها مع جالاتا سراي.

ولم يتوج مصطفى محمد مع جالاتا سراي بأي بطولة حتى الآن وفشل في التأهل لأي مسابقة أوروبية الموسم المقبل بعد احتلال المركز الـ13 في جدول ترتيب الدوري التركي.

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