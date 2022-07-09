كلوب عن تجديد صلاح: تخيل لو حاولنا التعاقد معه من ناد آخر

شدد يورجن كلوب مدرب ليفربول على ثقته في استمرار محمد صلاح ضمن صفوف فريقه رغم الجدل الذي أثير قبل إعلان النادي الإنجليزي تجديد عقد النجم المصري.

محمد صلاح النادي : ليفربول ليفربول

ومدد صلاح عقده مع الحمر لـ3 مواسم مقبلة، لتستمر فترة وجودة في أنفيلد لـ8 سنوات بعدما كان من المفترض نهاية عقده بنهاية الموسم المقبل.

وقال كلوب في تصريحات نقلها الموقع الرسمي لليفربول: "كنت أعلم أن ذلك سيحدث. من الواضح أن صلاح يريد البقاء، لكن تفاصيل العقد أمر مهم وتستغرق بعض الوقت، لكنه سعيد الآن بعد تجديد تعاقده ونحن أيضا".

وأضاف "عقده كان سينتهي العام المقبل لذا قمنا بإنهاء الأمر الآن. تخيل أن تحاول التوقيع مع صلاح وهو لاعب في ناد آخر بكافة الأرقام التي صنعها على مدار السنوات الماضية".

وواصل: "من الواضح أننا نتمتع بالخبرة الكافية للتعامل مع هذا النوع من الأشياء. صلاح سعيد للغاية الآن لأنه يستطيع تمديد وقته هنا، ونحن سعداء للغاية إنها أخبارة جيدة للفريق".

ووقع صلاح عقده الجديد مع ليفربول بعد فترة كبيرة من المفاوضات بين الطرفين، انتهت بحصول الدولي المصري على راتب يبلغ 350 ألف جنيه استرليني أسبوعيا، حسب التقارير.

وتحدث صلاح لموقع ليفربول الرسمي قائلا: "لدي شعور رائع، أنا متحمس للفوز بالألقاب مع النادي، إنه يوم سعيد للجميع".

وواصل "أعتقد أن التجديد استغرق بعض الوقت، ولكن الآن كل شيء تم، لذا نحتاج فقط إلى التركيز على ما هو تالي".

وتابع الملك المصري "أعتقد أنه يمكنك أن ترى في السنوات الخمس أو الست الماضية كان الفريق دائما يتقدم للأمام، في الموسم الماضي كنا على وشك الفوز بأربعة ألقاب لكن للأسف في الأسبوع الأخير من الموسم فقدنا لقبين".

وأكمل صلاح تصريحاته "أعتقد أننا في وضع جيد للقتال من أجل كل شيء، لدينا تعاقدات جديدة أيضا، نحتاج فقط لمواصلة العمل الجاد ولدينا رؤية جيدة، وان نتحلى بالإيجابية ونقاتل على كل شيء مرة أخرى".

وأتم "رسالتي لكل الجماهير أن اللاعبين في هذا الفريق يودون تقديم أفضل ما لديهم الموسم المقبل للفوز بالبطولات، وكالعادة أنتم دائما خلفنا وتعطوننا دفعة كبيرة وأنا واثق من أننا سنفوز بالبطولات مجددا سويا".

وانضم صلاح إلى ليفربول قادما من روما في عام 2017 مقابل 42 مليون يورو كأغلى لاعب في تاريخ النادي الإنجليزي آنذاك.

ومنذ ذلك الحين خاض مع الفريق 254 مباراة في كل البطولات سجل خلالهم 156 هدفا وصنع 63 آخرين.

اقرأ أيضًا

خاص - موقف روي فيتوريا من تدريب المنتخب

روي فيتوريا.. مستعد لكل شيء

لاعب ريال مدريد يتحدث عن صلاح

الرجاء المغربي يستغنى عن 11 لاعبا