مصدر مقرب من فيتوريا لـ في الجول: لدينا عرضين لكن الأولوية لـ منتخب مصر

السبت، 09 يوليه 2022 - 00:05

كتب : محمد عبد العظيم

روي فيتوريا - بنفيكا

كشف مصدر مقرب من المدرب البرتغالي روي فيتوريا حقيقة العروض المقدمة لمدرب بنفيكا السابق في ظل اقترابه من تدريب منتخب مصر.

وارتبط اسم المدرب البرتغالي في الساعات الأخيرة بتدريب فريق الشباب السعودي.

وقال مصدر مقرب من المدرب البرتغالي لـ FilGoal.com: "هناك مفاوضات مع الشباب السعودي ونادي آخر من الدوري البرازيلي بالفعل".

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وأوضح "لكن الأولوية لمنتخب مصر، خاصة أن روي موافق على العرض، وإذا لم يتم الاتفاق سيكون الاعتذار من جانب الاتحاد المصري".

وأكمل "المدرب وافق على تخفيض راتبه لتدريب منتخب مصر، خاصة وأن العرض أقل من الشباب السعودي".

وكشف مصدر مقرب من مدرب بنفيكا الأسبق لـFilGoal.com في وقت سابق قائلا: "المفاوضات مع اتحاد الكرة المصري متقدمة للغاية وفي طريقنا للاتفاق النهائي".

وواصل "فيتوريا منح موافقته لاتحاد الكرة المصري على تدريب المنتخب".

واستدرك المصدر "لكن مازال هناك بعض البنود التي تخص التعاقد لم يحدث فيها اتفاق نهائي".

وأتم المصدر حديثه "لكن تلك البنود الاتفاق عليها أصبح قريبا للغاية".

يذكر أن المدرب البرتغالي كان ضمن المرشحين لتدريب الأهلي خلفا لبيتسو موسيماني لكن وكيله نديم محمود أفزال أكد لـFilGoal.com عدم التوصل لاتفاق مع المارد الأحمر.

وعلم FilGoal.com آنذاك أن الأهلي بدأ المفاوضات بالفعل مع البرتغالي فيتوريا لكن لم يتم التوصل لاتفاق بسبب العرض غير المقنع للمدرب البرتغالي.

إذ أن فيتوريا كان يرغب في الحصول على راتب 4 ملايين دولار شاملة المساعدين، والأهلي كان يريد في تخفيض المبلغ.

السبب المادي نفسه كان وراء فشل مفاوضات فيتوريا مع فلامنجو قبل أيام، ليتجه النادي البرازيلي للتعاقد مع دوريفال جونيور في ولاية ثالثة.

فيتوريا كان قد اتفق مع الجزيرة الإماراتي بالفعل لتولي قيادته، لكن تغيير الإدارة تسبب في تعثُر المفاوضات.

وكانت آخر تجارب المدرب البرتغالي هي مع سبارتاك موسكو قبل فسخ التعاقد بالتراضي في شهر ديسمبر الماضي لسوء النتائج.

وسبق للمدرب صاحب الـ52 عاما خوض تجربة في الوطن العربي حينما أشرف على تدريب النصر السعودي في 2019 وقاده للتتويج بلقبي الدوري وكأس السوبر السعودي.

وبدأ المدرب البرتغالي مسيرته في فيلافرانكيانسي البرتغالي ومنه انتقل لبنفيكا تحت 19 عاما ثم فاتيما ثم باكوس فيريرا وفيتوريا جيماريش الذي قاده للفوز بالكأس.

ومن هناك تولى تدريب بنفيكا الذي قاده للفوز بالدوري البرتغالي موسمين متتاليين وفي الثاني توج بالثنائية المحلية بعدما ظفر بالكأس.

كما توج بكأس رابطة الأندية البرتغالية والسوبر البرتغالي.

وحط فيتوريا الرحال في السعودية مع النصر ومنه انتقل لتدريب سبارتاك موسكو كآخر تجربة له حتى الآن.

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