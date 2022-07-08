تقرير: عمرو وردة يطلب الراتب الأعلى في الدوري القبرصي

طلب عمرو وردة مبلغ 600 ألف يورو للاستمرار مع أنورثوسيس القبرصي في الموسم المقبل.

عمرو وردة النادي : أنورثوزيس فاماجوستا أنورثوزيس فاماجوستا

انتهى تعاقد وردة مع فريقه بعد نهاية الموسم، إذ وقع لموسم واحد فقط مع الفريق القبرصي.

وبحسب موقع "omada" القبرصي فأن هذا المبلغ سيجعل عمرو وردة صاحب الراتب الأعلى أجرا في الدوري القبرصي.

وأشار التقرير إلى أن اللاعب يبحث عن نادي جديد للمشاركة معه في الموسم المقبل.

وحصد وردة جائزة أفضل لاعب في الموسم بالدوري القبرصي الموسم المنقضي، كما تواجد في التشكيل المثالي للبطولة.

وحصد وردة أكثر من 50% من الأصوات في جائزة أفضل لاعب في الموسم بتصويت اللاعبين.

وردة خاض إجمالا 39 مباراة بقميص الفريق سجل 11 هدفا وصنع 10 في 3324 دقيقة

واحتل أنورسوثيس المركز الخامس برصيد 49 نقطة ليفشل في التأهل لبطولة أوروبية الموسم المقبل.

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