رئيس أولمبيك آسفي: جددنا عقد طارق مصطفى.. وهدفنا التتويج بلقب الدوري

يبدو أن مغامرة طارق مصطفي المدرب العام السابق لمنتخب مصر مع نادي أولمبيك آسفي مستمرة.

صاحب الـ51 عاما نجح في مهمة إنقاذ أولمبيك آسفي من الهبوط بعدما تسلم الفريق في موقف صعب.

وأعلن عبد الرحيم حنان رئيس نادي أولمبيك آسفي تجديد عقد طارق مصطفى وجهازه المعاون لمدة موسم واحد قابل للتجديد.

وقال حنان في تصريحات نقلها موقع "البطولة المغربي": "تم التجديد للمدرب طارق مصطفى لموسم واحد قابل للتجديد، طموحنا الموسم المقبل هو المنافسة على التتويج بالدوري المحلي أو لقب كأس العرش، لدينا أهداف كبرى وآمال عريضة".

وأضاف "طارق مصطفى أحدث تغييرا على مستوى النتائج وساهم في إعادة انطلاق الفريق، حيث كان يحتل المركز ما قبل الأخير وبعد قدومه أنهينا الموسم في المرتبة السابعة، وهو مؤشر ملموس على مدى العمل الذي قدمه".

وواصل "رهاننا الآن هو العمل على القيام بميركاتو صيفي يساعدنا على استقطاب لاعبين قادرين على تقديم الإضافة، وهذه الصفقات ستتم تحت إشراف المدرب".

في المقابل أشار موقع LE 3060 SPORT المغربي إلى أن أولمبيك آسفي ضاعف راتب طارق مصطفي من أجل إقناعه بتجديد التعاقد.

وأوضح أن المدرب المصري تلقى عدد من العروض خلال الفترة الماضية لكن إدارة آسفي تمسكت بتجديد تعاقده واستمراره مع الفريق".

وأنهى أولمبيك آسفي منافسات الموسم المنصرم من الدوري المغربي المركز السابع برصيد 39 نقطة.

وتولى طارق مصطفى مهمة تدرب آسفي خلفا للمدرب المغربي عبدالرحيم طاليب في شهر مارس الماضي.

وقاد مصطفى الفريق في 10 مبارايات حقق الفوز في 5 وتعادل 4 وخسر مباراة وحيدة على يد الوداد الذي توج بلقب البطولة.

يذكر أن طارق مصطفى سبق له تدريب الدفاع الحسني الجديدي وسريع واد زم بالدوري المغربي.

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