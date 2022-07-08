القميص رقم 22 جاهز.. دي ماريا إلى يوفنتوس

أعلن يوفنتوس الإيطالي ضم الجناح الأرجنتيني أنخيل دي ماريا في صفقة انتقال حر عقب نهاية تعاقده مع باريس سان جيرمان.

وكلفت الصفقة يوفنتوس تكاليف إضافية قدرها 1.3 مليون يورو حتى صيف 2023.

وسيرتدي القميص رقم 22.

ويعود دي ماريا لارتداء القميص رقم 22 والذي اشتهر به مع ريال مدريد خلال المواسم الخمسة التي قضاها مع الملكي.

بينما ارتدى القميص رقم 7 في مانشستر يونايتد ثم 11 مع باريس سان جيرمان.

علما بأنه يرتدي القميص رقم 11 و7 رفقة التانجو، وقادهم بالقميص رقم 11 لتحقيق لقب كوبا أمريكا 2020 والتي غابت عن الأرجنتين 28 عاما.

ووصل الجناح الأرجنتيني أمس الخميس لمدينة تورينو لإجراء الكشف الطبي صباح اليوم الجمعة والذي تخطاه بنجاح قبل إتمام التعاقد.

𝗪𝗲𝗹𝗰𝗼𝗺𝗲 𝘁𝗼 𝗝𝘂𝘃𝗲𝗻𝘁𝘂𝘀, 𝗔𝗻𝗴𝗲𝗹! ⚪️⚫️🫶 👕🛒 This way for the new ⚪️⚫️#️⃣2️⃣2️⃣ shirt ➡️ https://t.co/SyLBqFY7jL#WelcomeAngel — JuventusFC (@juventusfcen) July 8, 2022

وسيصبح الأرجنتيني البالغ من العمر 34 عاما واحد من أهم صفقتين مجانيتين يجريهما يوفنتوس في الصيف.

الثانية بطبيعة الحال هي بول بوجبا نجم وسط مانشستر يونايتد الذي انتهى عقده، والذي يعود إلى يوفنتوس، الذي مثله بين 2012 و2016، والذي وصل لمدينة تورينو أيضا اليوم الجمعة. (طالع التفاصيل)

ويغادر دي ماريا العاصمة الفرنسية بعد 7 مواسم لعب خلالها 295 مباراة وسجل 92 هدفا.

وخلال 7 مواسم في عاصمة النور حقق 18 لقبا محليا، وحصد وصافة دوري أبطال أوروبا خلف بايرن ميونيخ موسم 2019-2020.

وكان دي ماريا قد انضم إلى باريس سان جيرمان في صيف 2015 قادما من مانشستر يونايتد، بعد عام واحد قضاه في إنجلترا، قادما من ريال مدريد في صيف 2014.

وأنهى يوفنتوس الموسم الماضي في المركز الرابع، بفارق 16 نقطة عن البطل ميلان.

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