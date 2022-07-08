بوجبا في تورينو تمهيدا لانتقاله إلى يوفنتوس

وصل بول بوجبا لاعب مانشستر يونايتد المنتهي عقده إلى تورينو، وذلك لإجراء الكشف الطبي تمهيدا للانتقال إلى يوفنتوس.

ونشر يوفنتوس فيديو لوصول بول بوجبا الذي بات على بعد خطوة وحيدة من ارتداء قميص البيانكونيري.

وسيصبح الفرنسي البالغ من العمر 29 عاما واحد من أهم صفقتين مجانيتين يجريهما يوفنتوس في الصيف والثانية هي صفقة الأرجنتيني آنخيل دي ماريا.

وستكون هذه هي المرة الثانية التي يلعب فيها بول بوجبا بقميص يوفنتوس بعد الفترة من 2012 إلى 2016.

وفي 4 مواسم حقق لقب الدوري الإيطالي 4 مرات وكأس إيطاليا مرتين والسوبر الإيطالي 3 مرات ووصل لنهائي دوري أبطال أوروبا 2015.

بوجبا عاد مجددا لمانشستر يونايتد من 2016 حتى 2022، مقابل 105 مليون يورو كأغلى لاعب في العالم حينها

وشارك مع الشياطين الحمر في 232 مباراة. سجل خلالها 39 هدفا وصنع 51 آخرين.

وفاز بوجبا مع مانشستر بعد عودته بلقب كأس الرابطة والدرع الخيرية والدوري الأوروبي.

والآن يقترب بوجبا من بداية فصل جديد مع السيدة العجوز.